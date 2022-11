Alcune sorprendenti alternative per sostituire il burro nei dolci rendendoli leggeri e digeribili

Sono passati ormai due anni e mezzo dal lockdown che bloccò l’intera Italia a casa nel marzo del 2020 a causa della pandemia. Un periodo molto complicato che ha segnato decisamente la vita di tutti noi. Un momento nel quale abbiamo dovuto reinventarci, per sopperire a tutte quelle cose che non potevamo fare.

In molti è esplosa, quasi all’improvviso, la passione per la cucina. Per ingannare il tempo, per intrattenere i nostri piccoli, per cercare di non pensare. Chi per una ragione, chi per l’altra, abbiamo iniziato a impastare, amalgamare, mescolare, produrre, sperimentare. Questi sono solo alcuni dei verbi che sono diventati familiari in quel periodo.

Oggi, per fortuna, il lockdown sembra essere solo un pallido ricordo. Tuttavia, uno dei lasciti, per molti di noi, è stata la passione per la cucina. Con la stagione fredda ormai alle porte, ecco che saremo chiamati a passare più tempo in casa e questo potrebbe invogliarci a trascorrerlo tra forno e fornelli. Questa volta con sentimenti diversi rispetto a due anni fa.

Cosa preparare? Quali sono i cibi da inserire nella dieta in autunno e come cucinarli? Le domande potrebbero continuare, ma oggi ci vogliamo soffermare su un aspetto in particolare. La sostituzione del burro come ingrediente per avere dei dolci con meno contenuto di grasso.

Alcune sorprendenti alternative per fare a meno del burro cucinando i dolci

È quasi inevitabile sottolineare come il primo e più grande sostituto del burro sia l’olio. In particolare quello extravergine d’oliva. Tuttavia, non è il solo. Quello che più assomiglia, soprattutto nella forma e nella consistenza, è la margarina vegetale.

Non sono ovviamente le uniche. Derivanti dal latte, ma meno grasse, ce ne sono almeno altre due. La prima è la panna, che può sostituire il burro quasi nelle stesse dosi. La differenza è davvero minima. Circa 100 grammi di burro equivalgono a 125 di panna. Oltre a ridurre i grassi, con l’uso di quest’ultima, potremmo anche diminuire le quantità di zucchero per preparare il nostro dolce.

Se ne volessimo uno ancor più leggero, mantenendo le stesse proporzioni, ecco che potremmo usare lo yogurt. La sua consistenza cremosa e morbida darebbe un tocco in più al nostro dessert, senza intaccarne il suo gusto. Se poi usassimo quello di soia o quello greco, il dolce sarebbe ancora più digeribile.

Come fare nella preparazione dei dolci

Alcune sorprendenti alternative per sostituire il burro potrebbero comprendere alcuni frutti. È il caso della polpa di avocado. Un alimento particolarmente indicato per essere inserito in una dieta, la cui consistenza si sposerebbe benissimo con i classici ingredienti per preparare un dolce. Circa 60 grammi di polpa equivalgono a 100 di burro.

Ancor più sorprendente è un’altra alternativa che possiamo trovare nella frutta, ovvero la banana. Di uguale consistenza rispetto all’avocado, sarebbero 100 i grammi necessari per sostituire un etto di burro. Per un dolce davvero leggero e ricco di sali minerali.

Ecco, dunque, alcune sorprendenti alternative per sostituire il burro nella preparazione dei dolci. In autunno, poi, potremmo anche metterci alla prova, cucinandone alcuni a base di castagne.