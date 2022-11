5 imperdonabili errori da non commettere mai quando si preparano gli gnocchi fatti in casa

La ricetta a cui siamo affezionati di più, tramandata da nonne, zie e mamme, è sicuramente quella degli gnocchi fatti in casa. Ogni persona, che ama mangiare le cose buone e genuine, sa come si preparano o l’ha visto almeno una volta fare da una persona di famiglia.

Sarebbe un pranzo davvero molto azzeccato e gustoso per una domenica con i parenti. Ma ci sono 5 imperdonabili errori da non commettere mai durante la preparazione di questo piatto. È importante sapere quali sono, perché compromettono il risultato finale.

Dunque, per non fare brutta figura e per creare un piatto eccellente, basterà tenere sempre a mente questi consigli. Gli gnocchi sono un piatto ricco di carboidrati, molto utili per dare energia all’organismo. Impreziositi con un tocco personale potrebbero stupire chiunque.

5 imperdonabili errori da non commettere nella preparazione

Sapere come preparare questo piatto, conoscere tutti i trucchi e i segreti, evitando gli errori, ci permetterà di avere sempre una sicurezza a tavola. Gli errori da evitare assolutamente sono questi:

usare patate sbagliate: alcune varietà di patate non sono adatte alla preparazione degli gnocchi, secondo le nonne italiane devono essere prese quelle con pasta bianca, un po’ invecchiate perché sono ricche di amido, povere di acqua e permetteranno di usare poca farina;

non mettere l’uovo: questo ingrediente serve per diversi aspetti come dare il giusto sapore e la giusta struttura al composto;

lavorare troppo il composto: occorre essere precisi e veloci nella preparazione, il composto deve essere morbido al punto giusto;

esagerare con la cottura: qui il discorso è duplice; la cottura deve essere quella giusta sia per le patate, sia per gli gnocchi in fase finale di preparazione. In entrambi i casi deve essere molto breve, per le patate meglio la cottura al vapore, alla fine meglio toglierli appena vengono a galla;

pensare di non dover fare le righe: a molti non piacciono o semplicemente non hanno la pazienza di farle, ma le righe su ogni gnocco permette di intrappolare al meglio il condimento.

Quest’ultimo, soprattutto, è un piccolo trucco che può dare maggiore sapore al piatto. Dipende poi molto dal condimento che vogliamo aggiungere, ma ogni scelta sarà sicuramente buonissima.

Quante volte si possono mangiare?

Abbiamo detto che questo piatto è molto nutriente, ma proprio per questo motivo non bisogna esagerare. Inoltre, chi soffre di alcune patologie, ha problemi con la glicemia o intolleranze dovrebbe fare particolarmente attenzione. Detto questo, i nutrizionisti consigliano di mangiare porzioni di gnocchi da 150-200 g anche due volte a settimana.

Facendo in questo modo si può tranquillamente seguire una dieta dimagrante, aggiustando ovviamente tutti gli altri pasti della giornata. Tuttavia, per fare le cose giuste, in linea con la propria salute, è meglio affidarsi alle indicazioni di un esperto.