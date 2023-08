Alberi caduti sulle auto: come ottenere il risarcimento in caso di danni alla vettura

Il cambiamento climatico sta portando eventi atmosferici sempre più frequenti e intensi sull’Italia, con conseguenze spesso disastrose per le città e le infrastrutture. Tra i danni più comuni ci sono quelli alle auto, causati da grandine, vento e alberi caduti.

Le immagini in televisione degli ultimi mesi ci hanno mostrato i disastri causati dai temporali di forte intensità, grandine e vento. Ma le immagini ci hanno mostrato anche alberi abbattuti su auto semidistrutte parcheggiate in strada. E allora cosa fare se malauguratamente la nostra auto viene colpita da un albero? Chi è responsabile e chi paga i danni? Ecco tutte le risposte.

Alberi caduti sulle auto: di chi è la responsabilità

Il primo aspetto da considerare è dove si trova l’albero che ha causato il danno. In questo caso occorre rifarsi all’articolo 2051 del Codice civile che norma simili problemi. Se l’albero si trova all’interno di una proprietà privata, la responsabilità ricade sul proprietario o sul custode dell’oggetto. Tuttavia la responsabilità decade, se si può dimostrare che si tratta di un caso fortuito.

Se invece l’albero si trova in un’area pubblica, come una strada o un parco, la responsabilità è dell’ente gestore, che può essere il Comune, l’Anas o altro. In questo caso, bisogna inviare una richiesta di risarcimento all’ente competente, allegando la documentazione del danno. Anche per questo evento la responsabilità decade, se si può dimostrare che si tratta di un caso fortuito.

L’assicurazione può coprire i danni

Se abbiamo una polizza assicurativa che copre i danni da eventi atmosferici, possiamo rivolgerci alla nostra compagnia per ottenere il rimborso. Questa copertura è solitamente una garanzia accessoria della polizza RCA (responsabilità civile auto) e prevede un massimale e una franchigia. La franchigia è la parte di danno che rimane a carico del cliente e può essere fissa o percentuale.

Per attivare la copertura, bisogna segnalare il sinistro alla propria assicurazione entro tre giorni dalla data del fatto. Inoltre occorre inviare le foto del danno, il verbale dei vigili del fuoco o della polizia locale e la documentazione dell’auto. L’assicurazione provvederà poi a valutare il danno e a liquidare l’indennizzo.

Cosa fare se un albero cade sulla nostra auto

Se ci troviamo nella sfortunata situazione della presenza di alberi caduti sulle auto, la prima cosa da fare è segnalare l’emergenza ai vigili del fuoco. Questi potrebbero intervenire oppure potrebbero suggerirci la procedura da tenere per liberare l’auto. Contemporaneamente occorre chiamare la polizia locale per accertare le cause e le responsabilità dell’accaduto.

Comunque meglio scattare delle foto del danno e dell’albero, possibilmente con riferimenti temporali e geografici. Volendo si può provare a accogliere i dati dei testimoni eventualmente presenti. Fatti questi passi si può contattare la propria assicurazione o il responsabile del danno per avviare la pratica di risarcimento. Eventualmente facciamo attenzione a conservare tutte le ricevute delle spese sostenute in caso di ripristino dell’auto prima dell’arrivo dei risarcimenti.