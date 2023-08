Il trucco per trovare voli ai prezzi più bassi che quasi nessuno conosce risparmiando un sacco di soldi

L’estate è in pieno svolgimento, e sono molti i turisti che si sono resi conto dell’aumento dei prezzi dei voli. Oltre alla ricerca per siti, c’è un metodo molto semplice per assicurarci la migliore offerta.

L’aumento dei prezzi riguarda infatti tutto il mercato dei voli, sia quelli nazionali che quelli internazionali verso o fuori l’Europa. La ragione è dovuta sia all’aumento delle richieste dei passeggeri, sia all’impossibilità delle compagnie di far fronte a tutte le domande. Talvolta il personale non è sufficiente, altre volte la flotta degli aerei è troppo scarsa per poter assicurare un servizio completo.

Per fortuna esistono ancora rotte dai prezzi bassi, basta saperle cercare. E sono davvero in pochi quelli che conoscono il trucco per trovare voli ai prezzi più bassi e non perdersi neppure un’occasione per viaggiare.

Tutto parte dal motore di ricerca

È grazie a Google che siamo in grado di aggiungere un metodo molto efficace nella ricerca dei voli a prezzi più bassi, senza peraltro dover versare nessuna quota ad intermediari. La funzione è molto semplice: basterà scrivere “voli” sulla barra del più utilizzato dei motori di ricerca per vedere apparire vari risultati. Selezionando il risultato che reca l’opzione “Google Voli” vedremo aprire una mappa che ci mostra la cartina geografica dell’Europa. Dopo averla selezionata possiamo inserire nell’apposito campo di ricerca l’aeroporto di partenza: vedremo comparire i prezzi più bassi disponibili sulla cartina. Ma c’è di più, visto che probabilmente avremo bisogno di personalizzare la nostra ricerca.

Selezionare l’opzione “mostra filtri”, in altro a sinistra, significa poter impostare il numero di scali che desideriamo. Possiamo poi selezionare, all’interno del calendario, le opzioni: possiamo scegliere le date precise, oppure solo genericamente un periodo (una settimana, un mese, oppure un week end) di un particolare mese o periodo di tempo.

Il trucco per trovare voli ai prezzi più bassi e non perdersi neppure un’occasione per viaggiare

Davanti a noi potremo selezionare, in modo intuitivo, tutte le destinazioni ai prezzi più economici. Inoltre, la possibilità di vederli sulla mappa, ci aiuta già a visualizzare concettualmente la nostra destinazione, preparando la nostra mente a partire.

Possiamo anche allargarla per vedere, magari tramite scali, possibili mete di tutto il Mondo. Infine, possiamo anche filtrare ulteriormente il nostro risultato, magari escludendo compagnie aeree con le quali non abbiamo avuto buone esperienze, scegliendo la durata massima del volo, oppure esprimendo le nostre preferenze in merito alla presenza di mare, musei, piste da sci, e via dicendo.

Lettura consigliata

Separarsi e divorziare gratuitamente in Italia è possibile: ecco come, e non c’entra il gratuito patrocinio