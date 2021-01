Com’è noto a tutti, la Legge di Bilancio, nell’ambito degli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica, ha previsto un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale. Al via le nuove domande INPS per la Cassa Integrazione salariale. Ecco come fare. Più precisamente, per i trattamenti di Cassa Integrazione salariale ordinaria, in deroga, di assegno ordinario e di Cassa Integrazione speciale operai agricoli.

Con il messaggio n. 406/2021, l’INPS fornisce le prime istruzioni per la presentazione delle domande.

Proiezionidiborsa, illustra ai Lettori le modalità di presentazione delle istanze. Istanze che possono presentare i datori lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività per l’emergenza epidemiologica, dall’uno gennaio 2021, per un massimo di 12 settimane. Sui datori di lavoro che accedono ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO non dovranno versare il contributo addizionale.

I termini previsti

I termini previsti dalla Legge di Bilancio per le forme di trattamento salariale sono diversi.

La Cassa Integrazione salariale ordinaria, deve essere collocata nel periodo compreso tra il primo gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021. Per la Cassa Integrazione in deroga e assegno ordinario, invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il primo gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

Per quanto concerne la Cassa Integrazione speciale operai agricoli, si prevede la concessione del trattamento per 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il primo gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. È necessario che i lavoratori beneficiari siano alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono il beneficio al primo gennaio 2021.

Al via le nuove domande INPS per la cassa integrazione salariale. Ecco come fare

I datori di lavoro, che vorranno usufruire dell’ulteriore periodo previsto dalla Legge di Bilancio, dovranno inviare la domanda di concessione con la nuova causale “COVID 19 L. 178/20”. Mentre le domande per la cassa integrazione speciale operai agricoli, dovranno avere come causale “CISOA L.178/20”.

Le domande dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2021. L’INPS, precisa che i termini decadenziali non sono da considerarsi in modo assoluto. Essi operano solo in riferimento al periodo oggetto della domanda, in relazione al quale si è verificata la decadenza. Inoltre si potranno inviare le domande a prescindere dall’avvenuto rilascio delle autorizzazioni delle sedi territorialmente competenti.

