La tecnologia fa passi avanti e YouTube è pronta ad offrire ai suoi utenti una implementazione davvero straordinaria. Prossimamente con YouTube sarà possibile fare mini video da usare come clip riassuntive. I nostri Lettori hanno capito bene, da lunghi video caricati sulla piattaforma sarà possibile estrarre il meglio e pubblicarlo direttamente. Questa implementazione permetterà di salvare punti salienti di un video presente sulla piattaforma. Una volta creata questa breve clip si potrà condividere in rete dappertutto.

A cosa serve

Creare clip su YouTube consente di mettere in evidenza i momenti più importanti di un intero video. Gli sviluppatori di YouTube hanno puntato su questa implementazione proprio a seguito di varie richieste da parte degli utenti. Uno strumento nuovo e utile prossimamente utilizzabile sia da computer desktop che da dispositivi mobili.

Scopriamo le clip

Gli utenti potranno creare ed estrarre degli highlight dalla durata compresa tra i 5 e i 60 secondi dai video lunghi di YouTube. Il breve filmato ricavato potrà essere usato con facilità su tutte le piattaforme social, inviato via email, pubblicato su blog e condiviso tramite WhatsApp.

Working in progress

Gli sviluppatori stanno mettendo a punto l’intera implementazione e i test continuano in modo incessante. Determinati utenti hanno la possibilità di testare l’applicazione sia via browser desktop che tramite l’app di YouTube per Android. Purtroppo, per i possessori di dispositivi con sistema operativo iOS di Apple non ci sono possibilità, almeno per il momento.

Come dovrebbe funzionare

Gli Esperti di tecnologia di ProiezionidiBorsa hanno avuto modo di visionare l’implementazione. Gli sviluppatori di YouTube hanno stilato anche una breve guida al fine di agevolare la comprensione della nuova funzionalità. A primo impatto, la novità non presenta difficoltà perché gli step da fare sono molto semplici.

YouTube sarà possibile fare mini video da usare come clip riassuntive

Prendere il video YouTube e cliccando sull’icona a forma di forbici si entra in un’altra finestra. A questo punto basta selezionare la parte del video che si vuole “ritagliare“, sezionando in base ai tempi compresi tra 5 e 60 secondi.

Una volta estratto l’ highlight, si rinomina il video e si invia in base alle proprie esigenze.