La pandemia da coronavirus ha stravolto tutto. Gli italiani fanno i conti con il portafogli e soprattutto con le motivazioni. Ma al regalo non si rinuncia nonostante un Natale sobrio e in famiglia. L’Osservatorio Compass ha indagato sul comportamento di acquisto degli italiani in occasione del Natale. Solo il 16% degli intervistati non farà nessun regalo. Di contro chi ha intenzione di comprare un regalo lo fa ai familiari e alle persone più care.

Natale sotto tono

Il Natale sarà dunque parsimonioso: meno costoso dello scorso anno del 13% e per il numero dei regali da fare. Vista l’attuale normativa sugli spostamenti, gli italiani preferiscono comprare online nonostante il Governo ha incentivato il cashback per spingere gli acquisti presso i negozi di vicinato.

Commercianti sfiduciati

Per gli esercenti del settore elettronica ed elettrodomestici purtroppo poco cambia e perciò hanno un diavolo per capello. Infatti prevedono un calo delle vendite del 61% e la concorrenza del web incide per il 27%. Gli italiani hanno già predisposto il proprio budget dei regali, intorno ai 280 euro. La voglia di fare i regali c’è ma il desiderio in assoluto è che finisca la pandemia, arrivi il vaccino e si attenui la crisi economica.

Cosa regalare

Gli Italiani hanno le idee chiare su cosa regalare. In cima alla lista l’abbigliamento, le calzature e gli accessori, seguiti dai libri e riviste, giochi per bambini. Inoltre prodotti per la cura della persona, alimentari e telefonia.

A chi fare il regalo

Gli italiani quando fanno i regali di Natale pensano ai figli e ai partner. Per loro spendono circa 187 euro. Quanto rimane del budget viene speso poi per genitori, altri parenti e amici.

I consumatori dove acquistano?

Sull’ecommerce si acquistano smart speaker, viaggi e biglietti aerei, biglietti per concerti, smartwatch, musica e film.

Per determinati prodotti si preferisce ancora il classico negozio. I motivi sono disparati: per toccare con mani il prodotto, per sostenere i negozianti e l’economia locale. Perciò beni alimentari, biciclette, gioielli, abbigliamento finiscono nel carrello tradizionale e non quello virtuale. Anche per questi motivi al regalo non si rinuncia nonostante un Natale sobrio e in famiglia.