Il bagno, che sia piccolo o grande, è l’ambiente di casa che, più di tutti, ha bisogno di una pulizia quotidiana. Al suo interno, infatti, ci sono superfici che andrebbero igienizzate ogni giorno, poiché potrebbero diventare un facile rifugio per germi e batteri. Tra queste rientrano sicuramente i sanitari, come il lavandino, il water ed il bidet che, se trascurati, potrebbero essere invasi anche dal calcare.

Quindi, dato il loro utilizzo giornaliero e la minaccia di batteri e calcare, i sanitari andrebbero trattati con estrema attenzione e con i giusti prodotti. Infatti, molti utilizzano, a volte anche a sproposito, la famosa miscela con bicarbonato ed aceto, senza sapere che risulta inefficace in queste situazioni.

Per chi ama veramente il fai da te e vuole risparmiare sui detersivi, si possono creare altri detergenti efficaci per i sanitari. Tra poco ne vedremo uno in particolare e ne sveleremo anche le dosi e le modalità di utilizzo.

Al posto dei soliti bicarbonato e aceto, ecco lo sbiancante fai da te che farà risplendere water, bidet e lavandino

Per pulire efficacemente queste superfici, avremo bisogno di un detergente composto da tre ingredienti.

Il primo è il sale da cucina, che sfrutteremo per le sue proprietà abrasive nei confronti della sporcizia. Infatti, grazie alla sua composizione granulare, può essere utilizzato anche per pulire e disincrostare la parte interna del forno.

Il secondo ingrediente è lo shampoo che, oltre ad essere utile per i capelli, è anche molto efficace per le pulizie di casa, e non solo. Infatti, essendo un ottimo tensioattivo, può essere sfruttato anche per lavare maglioni, sciarpe e cappelli di lana.

Infine, avremo bisogno della glicerina vegetale, un prodotto principalmente utilizzato in campo farmaceutico, cosmetico ed alimentare. Tuttavia, molti lo utilizzano anche nelle pulizie, soprattutto per contrastare macchie di olio, grasso, caffè e inchiostro sui tessuti.

Dosi e modalità d’uso

Per realizzare il nostro sbiancante ci serviranno quindi:

1 cucchiaino di glicerina;

3 cucchiai di sale fino da cucina;

1 cucchiaino di shampoo per capelli.

Una volta inseriti questi ingredienti all’interno di una ciotolina, versiamo dell’acqua poco per volta e continuiamo a mescolare. Quando avremo ottenuto una sorta di pappetta, possiamo utilizzarla per detergere la tazza del water, il bidet ed il lavello. Utilizzando questo stratagemma, al posto dei soliti bicarbonato e aceto, avremo quindi sanitari puliti e splendenti risparmiando anche qualche soldo.