Il Lago Maggiore è il secondo in Italia per superficie, dopo il Lago di Garda. A differenza di quest’ultimo, però, parte della sua area di estende in territorio estero. Esso, infatti, appartiene, per una piccola porzione alla Svizzera, nella regione del Canton Ticino.

Perfetto per un weekend fuori porta, per una giornata in compagnia, con la possibilità di navigarlo grazie ai tanti battelli che lo solcano. Il Lago Maggiore è uno dei tanti orgogli italiani, pensiamo, per esempio, all’Isola Bella, a quella dei Pescatori, alla Val D’Orta.

Al confine con l’Italia è da visitare questa città sul Lago Maggiore

Oggi, però, varcheremo idealmente il confine per andare a visitare una cittadina svizzera, famosa in Europa per un importante Festival del Cinema. Non è ai livelli di Cannes, Berlino o Venezia, ma, certamente, ha il suo prestigio. Quest’anno avrà luogo dal 3 al 13 agosto. Il tutto avverrà nella piccola, ma splendida, cornice della città di Locarno.

Sorge sulla punta più settentrionale del Lago Maggiore ed è raggiungibile dall’Italia sia in auto che in treno. Per chi giunge da Milano due sono le vie. O percorrere tutto il Cantone entrando in Svizzera da Como, oppure prendere l’autostrada in direzione laghi, uscire a Gravellona Toce e costeggiare tutto il lago da Verbania. La seconda è più panoramica, ma certamente più lunga.

Cosa vedere

Una volta arrivati a Locarno, si può partire con la visita dal cuore della cittadina, ovvero Piazza Grande. Caratterizzata da edifici di stampo rinascimentale color pastello, è il punto ideale da cui iniziare poi a percorrere tutte le strette vie del centro storico.

Il primo monumento da vedere è, senza dubbio, il Castello Visconteo che oggi ospita il Museo Archeologico. Una costruzione del 1300, in parte rimaneggiata nel corso dei secoli. Si passa da qui per iniziare la leggera salita che porta alla parte più vecchia della cittadina. Subito ci si imbatte nella Chiesa di San Francesco. Costruita con parte delle pietre del Castello, dopo una tremenda battaglia del 1532, quando i Confederati Milanesi lo conquistarono, demolendolo in parte.

Da visitare con attenzione anche la Chiesa di Santa Maria in Selva, che si trova all’interno del cimitero. Qui, si possono ammirare molti pregevoli dipinti datati 1400. Per gli amanti del genere, bisogna passare per Piazza Sant’Antonio e scendere per l’omonima via ricca di interessanti botteghe d’antiquariato. Da qui alla Chiesa di Santa Maria Assunta il passo è davvero breve. Si tratta di un edificio seicentesco al cui interno si possono trovare degli stucchi barocchi davvero di grande valore.

Si prosegue per Via Cittadella, la principale arteria del centro storico, per arrivare all’ultima chiesa da visitare, quella di San Vittore, di stile romanico, considerata tra le più belle di tutto il Cantone. La sua edificazione risale all’epoca medievale, così come alcuni dipinti della navata centrale. Poco fuori dalla chiesa, ecco il lungolago. Ideale per una passeggiata per godersi lo splendido scenario. Con le montagne a far da cornice a questa porzione di lago che prende proprio il nome della cittadina.

Per un weekend lungo

Al confine con l’Italia è da visitare questa piccola località svizzera, Locarno, che si affolla con l’inizio del prestigioso festival cinematografico. Se si avesse a disposizione un weekend, allora diventa obbligatorio andare a godersi il fresco in quelle che vengono definite come le Maldive di Milano.

Lettura consigliata

Un ponte tra Italia e Svizzera, questa città da visitare a marzo ricca di natura, cultura e dove la benzina costa meno