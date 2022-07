La Sicilia è una delle isole più grandi dell’Italia, separata dal resto dello stivalo solamente per via dello stretto di Messina. All’interno di questo triangolo circondato dal Mediterraneo, ogni anno, circolano migliaia di turisti e l’estate si conferma come la stagione più affollata.

Ad attirare la gente verso la trinacria probabilmente sono fattori come il clima, la proverbiale cordialità dei suoi abitanti e l’ottimo cibo. A questi si aggiungono città che sono veri e propri incanti d’arte e meraviglie archeologiche invidiate da tutto il Mondo.

Più di tutto, però, a conquistare il cuore dei turisti sarebbero le sue spiagge da cartolina disseminate sulle coste orientali e occidentali che non hanno nulla da invidiare a Maldive o Caraibi. In quest’isola, inoltre, le lancette dell’orologio sembrano scorrere lente, regalando ai visitatori un immenso relax.

Anche dal punto di vista economico la Sicilia potrebbe regalare qualche gioia, essendo particolarmente accessibile. Senza spendere molto, quindi, potremmo visitare gran parte delle sue bellezze e nel nostro itinerario non potrebbero mancare anche 2 borghetti marinari in provincia di Palermo.

2 borghi vicino Palermo dove andare in vacanza in Sicilia spendendo poco

Il primo di questi borghi in pieno stile Mediterraneo è Trabia, una ridente cittadina che si estende tra collina e bagnasciuga. La parte più antica della città vanterebbe origini medievali anche se il Seicento sarebbe stato il secolo della rinascita economica e culturale.

Il centro storico della città ospita innumerevoli chiesette e le più importanti sono la Chiesa di Santa Petronilla e quella del Santissimo Sacramento. Il punto di ritrovo di cittadinanza e turisti, invece, è piazza Lanza, circondata da lavatoi dalle cui bocche di leoni sgorga acqua freschissima.

Nella cittadina, poi, tappe imperdibili sarebbero il bastione e il castello Lanza sul mare. Da qui potremmo spostarci verso l’entroterra, visitando la Casina degli Artale con panorami mozzafiato oppure verso il litorale disseminato di lidi.

L’imperdibile frazione di Trabia

Il secondo di questi 2 borghi vicino Palermo ideali per andare in vacanza in terra siciliana a prezzi modici è una frazione di Trabia. Il suo nome è San Nicola l’Arena, cittadina dominata dall’antico Castello turrito che sorge vicino alla tonnara.

Sul lungo mare si estende, poi, un delizioso porticciolo turistico con una passeggiata pedonale ideale per smaltire le scorpacciate di pesce fresco locale. Infine, oltre alle numerose spiaggette dove poter fare un tuffo nel mare limpidissimo, imperdibile sarebbe una visita alla Chiesa Madre.

