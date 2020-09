Agli italiani piace la visione di film, serie TV e gaming online. Mastercard ha condotto una indagine ed ha appurato che il 59% degli italiani fa acquisti online per beni di prima necessità. Il dato che sorprende è quello relativo all’uso del sistema telematico per la visione di film, serie TV e gaming. La tendenza non è solo italiana ma coinvolge tutta Europa. Il budget destinato all’intrattenimento digitale cresce di anno in anno. Gli italiani hanno una predisposizione ad usare le video-call con colleghi e familiari oppure ad abbonarsi ad un servizio di streaming online.

Il parere di CPR AM del gruppo Amundi

Su questo tema gli esperti di CPR AM del gruppo Amundi hanno le idee molto chiare. La crescita nel settore poggia su quanto fatto durante il lockdown. Ognuno di noi è restato in casa e la crescita nel settore online è stato inevitabile. Gli italiani hanno dovuto rivedere le abitudini. La stragrande maggioranza del tempo libero è stata dedicata al consumo di contenuti digitali e agli acquisti online. In questo segmento si sta facendo largo il settore gaming anche in una fase post lockdown.

La domanda di acquisto di questi prodotti e servizi mostra una tendenza ad aumentare. Musica e film in abbonamento tirano la volata. A settembre è facile tirare le somme dei mesi pregressi. Le aziende hanno con contezza i dati di vendita e i risultati trimestrali nella fornitura di questi servizi.

Uno sguardo in Cina

In Cina il calo di vendite di smartphone e veicoli ha inficiato la crescita economica. La minore domanda dei consumatori è stata compensata da una maggiore richiesta di data center per sfruttare l’attività di gaming, dell’e-commerce e del lavoro a distanza.

Lo stesso sta avvenendo nei nostri confini. Agli italiani piace la visione di film, serie TV e gaming online ed è necessario mettere a punto una rete solida per garantire una fruizione eccellente.