Adesso possiamo dire finalmente addio alle numerose ricariche quotidiane delle batterie degli smartphone se si evita di fare questi 3 unici errori

La durata della batteria di uno smartphone dipende principalmente da due fattori. La sua potenza e l’utilizzo che se ne fa, ovvero con quanta intensità nella giornata si utilizza lo smartphone. Tralasciando il primo aspetto, concentriamoci sul secondo e smascheriamo alcune convinzioni che erroneamente suggeriscono comportamenti per fare durare più a lungo una batteria. Spesso questi suggerimenti non sono utili ad una durata maggiore della batteria, ma in alcuni casi possono anche deteriorarla prima del tempo.

Oggi la tecnologia con cui vengono costruite le batterie è molto diversa rispetto a quella di solamente alcuni anni fa. Ora tutte le batterie per smartphone, tablet e fotocamere, sono al litio (Li-ion) e non soffrono dell’effetto memoria. Una delle false credenze è che la batteria deve essere completamente scarica, prima di poterla ricaricare, così da allungarne la vita. Non è assolutamente vero, anzi è vero il contrario. Gli esperti consigliano ricariche brevi e frequenti.

Un’altra credenza è quella che si debba necessariamente utilizzare il caricabatterie originale. Non è vero, per ricaricare la batteria del cellulare si può utilizzare un qualsiasi caricabatteria. Anche se, e questo va detto, è sempre meglio utilizzare quello originale. In caso di smarrimento del caricabatteria originale, meglio spendere un po’ di più e acquistarne uno consigliato dal produttore.

Una terza falsa credenza è quella che lasciare in carica il cellulare tutta la notte possa essere pericoloso. In realtà non è assolutamente così. Si può tranquillamente lasciare il cellulare in carica la notte. Tuttavia occorre fare una precisazione. Una volta carica non ha più senso tenere la batteria attaccata al trasformatore. Infatti il caricabatterie ricarica in continuazione la batteria con dei microcicli. Una volta che la batteria è carica, queste piccole ricariche sono inutili. Allora il consiglio è caricare la batteria la sera dopo cena e prima di andare a letto staccare lo smartphone dal trasformatore. Per un consumo ridotto si può ridurre la luminosità dello schermo e disattivare le funzioni Wi-Fi e Bluetooth. Oppure inserire la modalità notte oramai presente in tutti i nuovi apparecchi. Può anche essere programmata.

Suggerimento finale

Adesso possiamo dire finalmente addio alle numerose ricariche quotidiane delle batterie degli smartphone se si evita di fare questi 3 unici errori. Ma sulla durata delle batterie incide anche la potenza e le caratteristiche dello smartphone. Chi vuole comprare un telefono al top senza spendere un patrimonio, in questo articolo trova quali sono le 5 caratteristiche da prendere in considerazione.