Con l’arrivo della calda stagione l’utilizzo di un sistema di raffreddamento, come ventilatori o condizionatori, diventa quasi obbligatorio. Ogni anno però alla fine del mese arrivano sempre bollette molto più salate nonostante i tentativi di ridurre al minimo i consumi. In questo articolo parleremo di alcuni semplici trucchi per abbassare il più possibile l’impatto in bolletta dei nostri condizionatori. Vediamo allora assieme 5 semplicissimi consigli utili per risparmiare in bolletta sfruttando al massimo il condizionatore.

Ogni anno una spesa eccessiva

Arrivata l’estate non possiamo fare a meno di cercare in tutti i modi di rinfrescare la casa e magari anche risparmiare: nonostante però si riduca l’uso del ventilatore o si cerchi il modello con una classe energetica più alta e un consumo inferiore, le bollette non scendono.

Questo purtroppo succede perché anche diminuendo al minimo l’utilizzo di questi strumenti il consumo necessario a rinfrescare l’ambiente rimane sempre una spesa importante. Esistono però degli escamotages che agiscono su altri fattori capaci di ridurre sensibilmente le spese che andremo a sostenere.

5 semplicissimi consigli utili per risparmiare in bolletta sfruttando al massimo il condizionatore

Per prima cosa bisognerebbe sempre utilizzare la funzione di deumidificazione, piuttosto che quella di aria fredda. Ridurre l’umidità dell’ambiente lo rinfrescherà in modo naturale, permettendo di risparmiare anche fino al 40% dei consumi.

Allo stesso modo sarà molto importante selezionare una corretta temperatura per l’apparecchio: dovremo infatti impostare la temperatura tra i 6 e gli 8 gradi di differenza con l’esterno. Una volta superati, il nostro consumo crescerà infatti del 5% per ogni grado, mentre entro gli 8 gradi andremo a risparmiare anche fino al 10%.

Sarà importante anche posizionare l’unità esterna all’ombra e non al sole: questa piccola furbizia, da pensare già in progettazione, ci permetterà di ridurre il consumo di un altro 5%.

Per la scelta del condizionatore invece consigliamo di prenderne uno con tecnologia inverter, poiché consumerà di meno permettendo un risparmio anche del 30%.

Per finire, dovremo anche isolare correttamente l’ambiente climatizzato: chiudere porte e finestre, ancora meglio se con doppi vetri, consente un ulteriore risparmio del 10% dei consumi.

Ecco allora che se seguiremo questi consigli potremo finalmente combattere il caldo senza dovere spendere una fortuna.

