Questo 2020 prevede una pioggia di agevolazioni per tutti: sono decine i bonus che è possibile sfruttare. La crisi del coronavirus ha focalizzato l’attenzione della opinione pubblica sulle misure di emergenza dei vari decreti. Bonus monopattini e biciclette; ecobonus 110% per lavori di ristrutturazione delle abitazioni; bonus vacanze; ecc. Ed ha fatto passare in secondo piano la marea di agevolazioni fiscali già in vigore precedentemente al Covid-19. Alcune molto interessanti.

Sono numerose le agevolazioni a favore delle abitazioni

Una pioggia di agevolazioni per tutti: sono decine i bonus che è possibile sfruttare, specialmente per l’abitazione. Per ristrutturare casa aumentandone l’efficienza energetica lo Stato offre un bonus del 110% sui lavori. Ma esiste un bonus anche per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Per l’acquisto di nuovi mobili è possibile la detrazione dell’Irpef fino a un massimo di 10mila euro. Detrazione che può essere applicata anche all’acquisto di elettrodomestici con determinate caratteristiche energetiche.

E sempre per la casa esiste un incentivo per l’acquisto di Smart tv di ultima generazione. Il bonus può arrivare fino a 50 euro a seconda della fascia di redito ISEE.

I bonus per la famiglia

Per famiglia, figli e madri i bonus sono moltissimi. Per esempio esiste un bonus di 400 euro all’anno per l’acquisto di latte per neonati. Ne possono usufruire le madri che non possono allattare i propri figli a causa di patologie. Il bonus famiglia 2020 offre una serie di incentivi legati alla natalità e al numero dei componenti della famiglia. Esistono anche incentivi specifici per chi ha un terzo figlio.

Invece per favorire la formazione della famiglia, esiste un bonus per il matrimonio. Consiste in una somma riconosciuta allo sposo nel periodo di congedo straordinario per un massimo di 7-8 giorni.

Incentivi anche per i professionisti

E ci sono anche incentivi per i professionisti. Per esempio pochi conoscono che i titolari di partita IVA hanno la possibilità di detrarre il 75% delle spese per investimenti pubblicitari. Il professionista, o titolare d’impresa, che volesse fare pubblicità alla sua azienda o alla sua attività, avrà una agevolazione pari a 3 quarti della spesa. Purché questa sia tutta concentrata su di un unico strumento. Per esempio un quotidiano, o una rivista di settore.

Per conoscere le decine di agevolazioni che lo Stato riconosce, si può accedere alla pagina dedicata del sito della Agenzia delle Entrate, a questo link