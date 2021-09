L’età, il sole e prodotti inadatti per la cura del viso sono solo una minima parte dei fattori che possono macchiare l’incarnato. Riuscire ad avere una pelle sana e nutrita richiede, sicuramente, una buona alimentazione salutare e delle corrette abitudini di vita quotidiana. Ma è anche vero che esistono prodotti antimacchia davvero efficaci e che bisognerebbe imparare a usare periodicamente. Ecco come addio alle macchie della pelle con questi 4 infallibili cosmetici che tutte dovrebbero avere nel proprio beauty per un incarnato luminoso e radioso. L’importante sarà scegliere una di queste particolari formule che nascondono ingredienti davvero speciali.

I primi 2 prodotti cosmetici per uniformare l’incarnato in poco tempo

Il primo fondamentale prodotto appartiene alla skin care ed è la maschera per il viso. Per contrastare la formazione delle macchie della pelle bisognerà scegliere formule contenenti ingredienti naturali schiarenti. Tra questi certamente la liquirizia, che aiuta a uniformare l’incarnato.

Bisognerà applicare queste maschere almeno una volta a settimana e direttamente sulle singole macchie. Occorre tenere a mente che i risultati sono visibili e duraturi dopo aver effettuato con costanza almeno un mese di applicazioni.

Anche il detergente riveste un ruolo importantissimo nel contrasto delle macchie, perché molti riducono efficacemente l’iperpigmentazione. Quelli con la vitamina C illuminano pure la pelle e l’aiutano a rigenerarsi. Il detergente è anche utilissimo contro la formazione di brufoli e impurità della pelle. Basterà massaggiarlo per un minuto sulla pelle del viso al mattino e alla sera e poi risciacquare.

Come dire addio alle macchie della pelle con questi 4 infallibili cosmetici che tutte dovrebbero avere

Anche il fondotinta è importantissimo contro le macchie della pelle del viso. Alcune formule, oltre a coprire le macchie, aiutano anche a prevenirle, per via del potere filtrante dei raggi solari. Sono tantissimi i fondotinta oggi in commercio che nel loro INCI vantano anche sostanze filtranti dei raggi UV e una sorta di protezionale solare.

E in ultimo il siero, per un effetto che garantisce ancora più precisione. Non a caso il siero trova anche spazio fra questi altri 4 prodotti per combattere le discromie della pelle dovuti a sole ed età. I sieri svolgono azione schiarente e depigmentante.

È preferibile scegliere quelli dotati di applicatore a sfera, che consentono di stendere il cosmetico con una maggiore precisione. Poi, massaggiare sulla zona interessata per un paio di minuti solamente.