Il gran caldo estivo porta con sé invasioni di piccoli insetti che disturbano puntualmente la nostra quiete. Naturalmente non si parla solo di zanzare. Anche le cimici si presentano nel nostro giardino o alla porta di casa durante l’estate. Sono animali davvero fastidiosi, perché oltre che emanare quell’odore sgradevole quando le si schiaccia minacciano le nostre colture.

Con le giuste precauzioni si potrebbe almeno limitarne l’ingresso nella nostra abitazione, ma ciò spesso non basta per arginare totalmente il problema. Vi è uno stratagemma semplice, però, che dovrebbe aiutarci a fermare questa minaccia. O almeno a capire se c’è realmente un’invasione di cimici in corso.

Qualche utile consiglio per prevenire il problema

Per ogni ambiente vi è purtroppo una tipologia di cimice diversa che lo prende di mira. Che sia la casa, l’orto o il giardino. Con qualche piccola e semplice azione si dovrebbe però riuscire a sbarrare la strada ad una parte di questi insetti. Ecco perché per difendere la nostra casa dovremmo sempre tenere le zanzariere abbassate, anche di giorno. E perché dovremmo sempre controllare il bucato messo ad asciugare prima di portarlo in casa.

Nel caso dell’orto, invece, potremmo provare ad utilizzare delle reti per insetti per proteggere le piante. Evitiamo in questo caso insetticidi o prodotti industriali aggressivi che fanno male alle colture e non sappiamo se risolveranno il problema.

Addio alle cimici in casa e giardino con questa trappola casalinga a costo zero

Ecco allora un utile sistema per catturare le cimici che chiunque potrebbe realizzare. È veloce e bastano pochi prodotti della casa. Nello specifico serviranno:

2 contenitori monouso (uno rotondo e uno quadrato più grande);

colla;

nastro adesivo;

borotalco.

Innanzitutto si attaccano quattro pezzi di nastro adesivo all’interno del contenitore rotondo, lungo i bordi. Dopodiché lo applichiamo anche su tutto il perimetro esterno del recipiente quadrato, coprendo bene ogni parte. A questo punto mettiamo qualche goccia di colla sul fondo del contenitore circolare e lo attacchiamo all’interno di quello quadrato. Infine distribuiamo un po’ di borotalco dentro quest’ultimo.

Ora non resta che posizionare la trappola negli angoli delle stanze o all’esterno dell’abitazione. Il nastro adesivo faciliterà l’ingresso delle cimici nella scatola, mentre il talco le attirerà e gli impedirà di uscire. Diciamo addio alle cimici in casa e giardino con questa trappola casalinga a costo zero.