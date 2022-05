Sono giornate di vero panico e la fine non potrebbe essere vicina. Infatti, c’è sell off a Wall Street ma il semaforo è ancora verde per ulteriori ribassi. Cosa potrebbe fermare questo movimento? Un ribasso così prolungato a Wall Street non si vedeva dal 2011 e quindi è difficile e variegata la risposta. Al momento non si può far altro che seguire e assecondare gli eventi.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del giorno 9 maggio sono stati i seguenti:

Dow Jones

32.245,70

Nasdaq C.

11.623,25

S&P 500

3.991,24.

Sell off a Wall Street ma il semaforo è ancora verde per ulteriori ribassi. La mappa dei prezzi

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 32.685. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 34.118.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.991. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 12.985.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.082. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.309.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems sugli indici americani

Short in corso dal 6 maggio.

Fin dove si potrebbe continuare a scendere?

Per/entroil 5 luglio dovrebbero essere raggiunti i seguenti obiettivi:

Dow Jones

30.200

Nasdaq C.

10.800

S&P 500

3.933.

Le probabilità sono molto elevate che intorno ad essi si potrebbe formare una nuova inversione rialzista, ma nessun possibile movimento andrà anticipato.

Non è il momento di puntare su Bank of America

Il titolo (NYSE:BAC), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 36,37 dollari in ribasso del 2,88% rispetto alla seduta precedente.

Tendenza ribassista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 38,75, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 33,50/31,29 dollari.

