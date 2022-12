Addetti vendita, al rifornimento scaffali e consulenti bellezza: Tigotà assume in tutta Italia

L’azienda italiana, punto di riferimento per la cura della persona e della casa, offre nuove opportunità di impiego. Con oltre 700 negozi in tutta Italia, vari sono i profili aperti per cui candidarsi, tanti solo con il diploma. Ecco alcune offerte sparse per tutta Italia che potrebbero fare al caso nostro.

I grandi franchising e le catene di GDO sono sempre alla ricerca di personale, specializzato e non. Soprattutto nel periodo estivo e in quello natalizio, per poter fronteggiare i grandi flussi di clienti in arrivo. Se siamo alla ricerca di un nuovo lavoro, anche part time, questa potrebbe essere la soluzione perfetta. Anche i negozi specializzati nella cura della persona come Tigotà offrono opportunità di lavoro interessanti. Per alcune posizioni non è richiesta esperienza, serve solo il diploma e non è necessario essere esperti di beauty.

Addetti vendita, al rifornimento scaffali e consulenti bellezza in tutta Italia

Sono ben 136 i posti disponibili nei vari negozi sparsi in tutta Italia, vediamone qualcuno. A Casalecchio di Reno, ad esempio, cercano un addetto vendita full time con esperienza di 1 anno. Offrono un contratto a tempo determinato, la posizione è rivolta ai diplomati con capacità comunicative e passione per la vendita. A Conegliano (TV), invece, è disponibile un posto come addetto al rifornimento scaffali con contratto a tempo determinato. Se invece si hanno conoscenze più specifiche nel campo del beauty e della profumeria, c’è la posizione di consulente di bellezza. Una delle sedi alla ricerca di questa figura è quella di San Benedetto del Tronto (AP). In questo caso si richiede esperienza come commessa in profumeria e disponibilità a lavorare su turni. Ma questi sono solo alcuni esempi delle tante offerte disponibili al momento sul sito.

Anche opportunità per il back office commerciale e come addetto antitaccheggio

Tigotà è un marchio del gruppo Gottardo Spa, per questo nella sezione “Lavora con noi” troviamo anche altre offerte di lavoro. Ad esempio, quella per una risorsa addetta al back office commerciale a Padova con contratto a tempo determinato. In questo caso è richiesta la laurea in Economia più esperienza di almeno 2 anni in realtà simili. Ma è possibile candidarsi anche come addetto antitaccheggio, quindi nel campo della sicurezza, a Modena. Il profilo richiesto in questo caso deve avere solo il diploma di scuola superiore e affidabilità. L’esperienza pregressa nella mansione è solo un plus, quindi anche chi non ne ha verrà considerato per la posizione.

Per consultare tutte le offerte disponibili per lavorare in Tigotà o nel gruppo Gottardo Spa basta collegarsi al sito dedicato. Gli annunci totali al momento sono 158 e si può effettuare una ricerca utilizzando i filtri presenti sulla pagina. Si può scegliere la regione, il settore, il tipo di contratto e utilizzare anche parole chiave specifiche. Dopo aver trovato l’annuncio che fa al caso nostro, basta cliccare su “Candidati”, registrarsi e inserire il proprio CV.

Insomma, non solo addetti vendita, al rifornimento scaffali e consulenti bellezza tra i posti disponibili in questo momento. Se abbiamo solo il diploma possiamo accedere a diverse opportunità di lavoro, basta cercare con attenzione. Anche i concorsi sono un buon modo per accaparrarsi il posto fisso che tanto desideriamo.