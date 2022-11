A Milano nuove opportunità di lavoro nel pubblico con 25 posti per collaboratori diplomati

Nuovo concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 22 novembre 2022 per ben 25 unità a Milano. Tra i nuovi bandi appena indetti, salta all’occhio questa incredibile opportunità di assunzione a tempo indeterminato come collaboratore. Nello specifico il profilo di riferimento è collaboratore dei servizi amministrativi, categoria B3, posizione economica 3.

Chi sta cercando di entrare nella Pubblica Amministrazione non può lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione. Si parla del tanto desiderato posto fisso con una retribuzione economica di tutto rispetto, 19.063,80 euro annui lordi con tredicesima. Uno stipendio che farebbe comodo a tanti precari e che si può guadagnare con il solo diploma.

A Milano nuove opportunità di lavoro nel pubblico con questo concorso

Che si tratti di Pubblica Amministrazione o Sanità pubblica, sono tanti i nuovi concorsi appena pubblicati in tutta Italia. Ma spesso si parla di pochi posti disponibili e un numero elevato di domande che non ci fanno ben sperare. Finalmente, però, ecco il bando che potrebbe fare al caso nostro, mettendo a disposizione 25 posti di lavoro. Il profilo ricercato è quello di collaboratore che svolge attività di supporto ai processi amministrativi e operativi, nonché contabili.

I requisiti per partecipare sono quelli standard per tutti i concorsi pubblici, quindi cittadinanza italiana o UE, con alcune eccezioni. Si deve godere dei diritti civili e politici, avere più di 18 anni e non aver riportato condanne penali. Per i titoli di studio, come anticipato, è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Come candidarsi e modalità d’esame

Per partecipare al concorso bisogna presentare la domanda per via telematica ed essere in possesso delle credenziali SPID. Accedere quindi alla sezione per iscriversi alla selezione sul sito del Comune di Milano e seguire le indicazioni riportate. I termini per presentare la domanda scadono alle ore 12:00 del 22 dicembre 2022. Per partecipare al concorso è necessario pagare la tassa di concorso di 10 euro e allegare la ricevuta di pagamento.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una orale, più eventuale test preselettivo in base al numero di domande. La prova scritta sarà svolta in modalità digitale da remoto, per questo è necessario avere la strumentazione richiesta. La prova scritta si ritiene superata con un punteggio di 21/30 con cui si accede a quella orale. Mentre la prova orale consisterà in un colloquio in modalità digitale o in presenza che si supera con punteggio di 21/30. Dopodiché verrà formata una graduatoria di merito sommando i punteggi ottenuti nelle 2 prove. Per ulteriori informazioni e specifiche sulle materie d’esame si rimanda al bando consultabile sul sito del Comune di Milano. Qui verrà pubblicato anche il diario delle prove, che saranno fissate a partire dal giorno 16 gennaio 2023.

A Milano nuove opportunità di lavoro nel pubblico si presentano periodicamente, quindi è bene controllare spesso il sito del Comune. Ma se siamo alla ricerca di un lavoro in tempi più brevi rispetto alle tempistiche dei concorsi, non disperiamo. In tutta Italia ci sono dei grandi colossi della GDO che assumono continuamente anche chi ha solo il diploma.