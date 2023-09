Italodisco si aggiudica il Disco di Platino. Ma quanto hanno guadagnato i Kolors per l’ambito riconoscimento?

Uno dei tormentoni dell’estate 2023, Italodisco dei Kolors si è aggiudicata il Disco di Platino. Vediamo quanto Stash e i Kolors hanno guadagnato per questo prestigioso premio.

“Questa non è Ibiza, Festivalbar con la cassa dritta”. Sicuramente l’avrai letta canticchiandola. E come darti torto. Del resto,si tratta di uno dei ritornelli più sentiti durante questa caldissima estate 2023.

Italodisco si aggiudica il Disco di Platino

Ancora in questi giorni, che siamo ormai entrati nel vivo del mese di settembre, si sente spesso alla radio l’orecchiabilissima Italodisco. Nei caldi mesi di questa estate, è stato uno dei brani più trasmessi, apprezzati, ballati e cantati. Più che un successo, potremmo parlare di un vero e proprio trionfo per i The Kolors. Con il singolo Italodisco, freschissimo, allegro e vivace, perfetto per l’atmosfera leggera vacanziera, infatti, hanno scalato le classifiche. L’Italodisco di Stash e dei suoi soci si è conquistata il Disco di Platino, un riconoscimento molto ambito tra artisti e cantanti.

Gioia ed entusiasmo ai massimi livelli per il grandissimo traguardo raggiunto dai giovani artisti. Stash si dice a dir poco stupefatto di questo premio e, ancora incredulo, riconsoce Italodisco come una pietra miliare del percorso del gruppo.

Quanto si guadagna con il Disco di Platino?

Al di là della soddisfazione, quanto si porta a casa un’artista che si aggiudica il Disco di Platino? Italodisco si aggiudica il Disco di Platino. Molti penseranno che Stash & C. abbiano visto i loro conti correnti aumentare di qualche zero. Tuttavia, le cose non stanno proprio così. Il Disco di Platino, infatti, così come tutti gli altri hanno un mero valore simbolico che differisce tra i vari Paesi. Si tratta quindi di certificazioni per le quali i cantanti meritevoli non guadagnano nulla in termini economici. Si tratta di riconoscimenti relativi a soglie di vendita e passaggi in trasmissioni radiofoniche.

Il sistema dell’assegnazione dei riconoscimenti

Le soglie per l’assegnazione dei dischi sono sempre le stesse dal 2014. Eccole nel dettaglio per i vari riconoscimenti. Partiamo dai dischi.

Disco di oro: oltre le 25.000 copie;

Disco di platino: oltre le 50.000 copie;

Disco doppio platino: oltre le 100.000 copia;

Triplo platino: oltre le 150.000;

Quadruplo platino: oltre le 200.000 copie;

Disco di diamante: 500.000 copie e oltre.

Per quanto invece riguarda i singoli, i criteri differiscono.

Disco di oro: oltre 35.000;

Disco di platino: oltre 70.000;

Doppio platino: oltre 140.000;

Triplo platino: oltre 210.000;

Quadruplo: oltre 280.000;

Disco di diamante: 700.000 e oltre.

