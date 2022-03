Come molti di noi già sanno, la fortuna non scherza e spesso può sembrare che non ne vada una giusta. Infatti, se per alcuni è estremamente difficile incappare anche solo in una botta di fortuna, per altri è proprio il contrario. Questi pochi fortunati sono i prediletti dalla buona sorte e, in virtù di questo dono, il loro futuro non riserva altro che belle sorprese.

Il primo segno zodiacale che dovrà aspettarsi una settimana di buone notizie è quello del Capricorno. Gli appartenenti a questo segno devono aspettarsi dei giorni elettrizzanti in cui non mancheranno gli impegni professionali e, soprattutto, i guadagni. Inizia un periodo di serenità e buon umore che saprà regalarci pensieri creativi e intuizioni geniali. Sfruttiamo allora al massimo questo periodo felice e dedichiamoci a quelle persone e attività che magari abbiamo un po’ trascurato. La fortuna e le belle notizie sono infatti tali solo quando condivise con le persone a noi più care. Qualche cena romantica e la condivisione si alcuni momenti intimi potranno fare miracoli nelle dinamiche con la persona amata.

Anche i nati sotto il segno del cancro si trovano davanti un periodo di grandissime soddisfazioni personali ma anche lavorative. Per noi la settimana inizierà in modo piacevole grazie alla luna in concomitanza con Urano. Nonostante nel Mondo si parli di guerra, crisi e pandemia per noi il futuro riserva più di una soddisfazione. Inizia un periodo di grande energia e positività che ci accompagnerà a lungo e ci permetterà di rivelare la versione migliore di noi stessi. Sia nella vita privata che a lavoro dovremo fuggire la pigrizia, sfruttiamo invece l’impeto del momento a nostro favore. Questo periodo di serenità farà bene al nostro viso e ci renderà raggianti e luminosi come non mai, facili da notare per chi ha occhio.

Soldi, sorprese e tanta felicità sono in arrivo per questi fortunatissimi segni zodiacali, preferiti dalla buona sorte

Infine, gli appartenenti al segno della Vergine saranno tra i più fortunati in assoluto. Per noi i mesi passati sono stati grandi impegno e concentrazione, ma è giunto ora il momento di raccoglierne i risultati. Concediamoci allora un po’ di riposo con un viaggio o una bella vacanza, oppure anche solo stando a casa fra le coperte assieme a un buon libro. I progetti su cui abbiamo lavorato cominciano a dare i primi frutti e ormai il grosso del lavoro è finito. La fortuna ci sorride e il mondo si apre a tante diverse possibilità: sembra proprio il momento giusto per fare nuove esperienze e staccare dalla solita routine. D’altronde soldi, sorprese e tanta felicità sono ormai a portata di mano per noi.

