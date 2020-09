Acquistare PC, Tablet e internet con i voucher? Le domande a partire dal 20 settembre

In questa mini guida, vi mostriamo come acquistare PC, Tablet e internet con i voucher. Ecco tutte le novità in arrivo.

Molto spesso, il team di ProiezionidiBorsa si occupa di risparmio e agevolazioni adatte a tutte le esigenze dei nostri Lettori. Del Bonus PC, infatti, ne avevamo già parlato. Quest’oggi, ci soffermeremo sulle ultime modifiche, delle date e delle modalità previste dal Bonus PC. Dopo il via libera della Commissione Europea, il Bonus PC prende ufficialmente forma.

Cosa prevede nel dettaglio e chi ha diritto al Bonus?

Il sussidio in questione è stato istituito per sollevare le famiglie italiane dalla profonda crisi economica causata dal coronavirus. Tale agevolazione è dedicata all’acquisto di materiale previsto, generalmente, per la didattica o il lavoro a distanza. Il Bonus sarà disponibile per le famiglie con:

ISEE inferiore a 20mila euro: 500 euro (200 euro per la connettività e 300 euro per Tablet o PC in comodato d’uso);

ISEE inferiore a 50mila euro: 200 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie incluso satellite).

Sussidio per le imprese, come funziona?

Digitalizzare le imprese. È questo l’obiettivo del Governo che tramite una sezione specifica ha deciso di erogare un sussidio dall’importo che oscilla tra i 500 e i 2mila euro. Nel dettaglio, il voucher per le imprese sarà così strutturato:

500 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps;

2mila euro per la connettività fino a 1 Gbit/s.

Acquistare PC, Tablet e internet con i voucher. Quando e dove fare richiesta

Per ricevere il Bonus, bisogna seguire la procedura stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico, registrandosi sul sito di infratelitalia.it. Dopo settimane di incertezza, sembra confermata la data 20 settembre per partire con l’invio delle domande. Inoltre, per poter concludere con successo la richiesta, c’è bisogno di un ISEE in corso di validità e delle credenziali SPID, necessarie per registrarsi sul sito.