I nostri Esperti del settore hanno modo di leggere in anticipo il nome del prossimo Comune dove sarà possibile acquistare casa a 1 euro con vista addirittura sul vulcano in eruzione. Dopo aver scritto del progetto case a 1 euro a Taranto, la futura opportunità sarà in Sicilia.

Ebbene poche persone conoscono il comune di Castiglione di Sicilia ma possiamo assicurare i Lettori che si tratta di un grazioso abitato. Infatti per la sua posizione è ritenuto di notevole importanza pubblica soprattutto perché rientra tra i borghi più belli d’Italia.

Dunque, in attesa di conoscere quali abitazioni saranno messe in vendita al costo di 1 euro per far comprendere il fascino del luogo, per chi non lo conoscesse, diamo delle informazioni precise sul territorio.

Dove si trova Castiglione di Sicilia

Il paese è situato su una collina sul versante nord dell’Etna e dista 50 chilometri da Catania. E’ uno straordinario punto panoramico perché garantisce paesaggi e viste mozzafiato tra rigogliosi frutteti, agrumeti e colate laviche.

L’interesse per le case a 1 euro

Il progetto case a 1 euro sta spopolando nei piccoli comuni italiani soprattutto perché gli stranieri mostrano molto interesse verso l’iniziativa. Ebbene Castiglione di Sicilia ha avviato l’iter per la manifestazione di interesse che i proprietari degli immobili abbandonati del centro storico devono presentare.

Quante case potrebbero essere disponibili?

Il Comune ha fatto un censimento calcolando la presenza di 977 case con caratteristiche adatte all’iniziativa. L’ultima parola, però, spetta ai proprietari di questi immobili fatiscenti. Solo con il loro assenso le abitazioni entreranno a far parte del progetto riguardante le case a 1 euro.

Perché conviene anche ai proprietari vendere

Logicamente molti si chiedono quale sia il vantaggio dei proprietari a vendere. La risposta è semplice: i titolari degli immobili fatiscenti non pagano più le imposte comunali su un bene ormai non più utilizzato. Inoltre scongiurano il rischio di essere destinatari di ordinanza di messa in sicurezza degli immobili stessi. Infine, aspetto non da poco, tutti i proprietari di immobili fatiscenti aiutano a far risanare il grazioso centro storico del comune siciliano.

Cresce l’interesse

Per ora, tutti coloro che sono interessati ad acquistare case, attendono solo di conoscere con certezza quali saranno gli immobili in vendita. L’aspettativa è alta perché acquistare casa a 1 euro con vista addirittura sul vulcano in eruzione non capita tutti i giorni.