Abiti Les Copains all’asta a partire da 8 euro fino al 18 luglio ecco dove andare

Visti i prezzi conviene quasi recarsi apposta. In provincia di Bologna a Castenaso, ci sono seimila abiti Les Copains all’asta a partire da pochi euro. Si tratta dello stesso Comune in cui il sindaco impone un solo lavaggio di capelli ai parrucchieri per risparmiare acqua e fronteggiare così la siccità che attanaglia la Pianura Padana. La società dal 14 luglio fino al 18 svende tutte le rimanenze di magazzino. Il prezzo base è di 8 euro per

pantaloni, t-shirt e accessori. I maglioncini in cashmere sono in vendita a 82 euro mentre per abiti, gonne e altro i prezzi si attestano sui 40 euro. Al massimo possiamo spendere 122 euro per i cappotti.

Affari d’oro se si considera che certamente non si torna a casa a mani vuote potendo scegliere tra seimila capi d’abbigliamento. Tranne domenica, la zona di spaccio apre alle 10 e chiude alle 17 presso l’Istituto vendite giudiziarie in via Cà dell’Orbo 33. Così con soli 8 euro possiamo arricchire il nostro guardaroba con abiti Le Copains all’asta a partire da meno di 10 euro. C’è un po’ di fila, ma vale la pena visti i prezzi stracciatissimi.

La storia

Il marchio già da qualche mese lancia segni di malora e in ultimo arriva proprio il fallimento. Una grossa sconfitta e un vero e proprio lutto nel Mondo della Moda italiana, sempre più spesso svenduto a colossi e magnati d’oltralpe. L’azienda nasce nel 1953 con Mario Bandiera, all’epoca azionista del Bologna calcio. Gli esordi del marchio riguardano l’export della maglieria dapprima in Germania e poi in Francia. Poi una crisi negli anni Settanta da cui Le Copains riesce a venire a capo anche grazie alla massiccia promozione degli abitini indossati dalle ragazze di «Non è la Rai» su canale 5. Poi l’azienda subisce un passaggio di mano e passa ai fratelli Rodolfo e Camilla Zambelli. Purtroppo la strada si fa sempre più difficile e l’azienda inizia il tracollo che culmina con la decisione del Tribunale.

Abiti Les Copains all’asta a partire da 8 euro fino al 18 luglio ecco dove andare

Chiaramente oltre agli abiti andranno in vendita anche gli edifici che fanno capo al marchio. Pare si parta da una base d’asta di 1,8 milioni di euro. Anche online gli abiti Le sCopains presentano uno sconto che arriva al 70%. Ma le occasioni migliori si trovano in magazzino. Basta pensare che con 100 euro potremmo portare a casa t-shirt e pantaloni per tutta la famiglia.

