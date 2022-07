Il mocio è uno degli oggetti più sporchi di casa questo perché è utilizzato per la pulizia dei pavimenti, una delle superfici più calpestate e piene di batteri.

È facile che i continui lavaggi, i rimasugli di sporco, i capelli, la polvere ed anche i batteri possano rimanere intrappolati nel mocio rendendolo di un colorito scuro. In più rimanenze di acqua possono renderlo anche maleodorante. Tutto ciò lo renderebbe consequenzialmente poco adatto alla pulizia dei pavimenti che necessitano invece di una pulizia accurata, soprattutto se in casa sono presenti dei bambini. Ma come fare per avere un mocio sempre pulito e profumato?

Oltre a bicarbonato e candeggina per un mocio sempre pulito e profumato basta questo prodotto davvero economico

Affinché questo oggetto sia sempre pulito è indispensabile che al termine di ogni utilizzo sia effettuata un’accurata pulizia. Un altro gesto importante è l’asciugatura. Il mocio infatti dovrà essere riposto in un luogo dove è esposto alla luce solare o comunque in un posto ventilato, in modo da permetterne una corretta e profonda asciugatura.

Molti per effettuare una pulizia accurata di questo oggetto ricorrono all’uso di bicarbonato o di candeggina. Due prodotti validissimi che tuttavia spesso non sono sufficienti. Inoltre rimanenze di candeggina potrebbero schizzare qua e là e creare indesiderate macchie su superfici e vestiti.

Poche e semplici mosse vincenti

La prima cosa da fare per la pulizia di un mocio è eliminare i capelli in esso impigliati, con l’aiuto di un pezzetto di carta. Successivamente sarà sufficiente riporre il mocio in acqua calda e un po’ di detersivo per i piatti. Un prodotto economico e soprattutto dall’azione sgrassante e antibatterico. Lasciar riposare il mocio per circa un paio d’ore in acqua e solo successivamente procedere al risciacquo. Riporre il mocio al sole ad asciugare e solo quando è completamente asciutto riporlo al suo posto.

Un’operazione questa che sarebbe preferibile fare ad ogni utilizzo o almeno ad ogni due utilizzi e non oltre.

Lavare il mocio in lavatrice

Se si preferisce lavare il mocio in lavatrice è possibile farlo utilizzando la stessa procedura, con un ciclo ad una temperatura abbastanza elevata per eliminare germi e batteri. Una metodologia più dispendiosa ma molto efficace per una pulizia profonda.

Ebbene, oltre a bicarbonato e candeggina per un mocio sempre pulito e profumato basta utilizzare del comune sapone da cucina e dei piccoli accorgimenti. Questo ci permetterà di avere pavimenti sempre lucidi e molto puliti.

