Gli agrumi sono frutti che troviamo tutto l’anno ma sarà per i colori e per i profumi che si associano soprattutto all’estate. In effetti il giallo del limone e l’arancione dell’arancia sono colori caldi e con le belle giornate estive è un piacere vederli nei nostri giardini. Esprimono allegria e solarità ed è il motivo per cui molte persone piantano gli agrumi, oltre al loro utilizzo in cucina.

Veder crescere gli agrumi rigogliosi e sani non è difficile ma qualche accortezza si rende necessaria ed è lo scopo di questo articolo. Vedremo infatti quali sono le tecniche suggerite dagli esperti affinché le nostre piante di agrumi si sviluppino in maniera florida.

La cosa più importante: l’acqua

Iniziamo col dire che abbiamo sempre sbagliato ad innaffiare gli agrumi così ed ecco perché non crescono. L’acqua infatti è veramente importante per quasi tutte le piante ma in modo particolare per quelle di agrumi. L’acqua adatta non deve essere calcarea, salina o acida poiché le radici ne soffrirebbero e non deve essere nemmeno troppo fredda. Quando vediamo che il terriccio è secco e le foglie iniziano a raggrinzirsi significa che è proprio il momento di innaffiare.

Abbiamo sempre sbagliato ad innaffiare gli agrumi così ed ecco perché non crescono

Altro fattore da tenere bene in mente è che non dobbiamo usare il sottovaso. Infatti se, da una parte gli agrumi hanno bisogno d’acqua, d’altra parte ne temono i ristagni. Non appena vediamo che il terriccio è abbastanza umido e che l’acqua inizia ad uscire dalla parte inferiore del vaso, dobbiamo fermarci.

Utilizzando il sottovaso invece avviene il ristagno idrico e le radici iniziano a marcire, così la pianta non assorbe più acqua ed ecco perché non cresce.

Ecco perché gli esperti suggeriscono di fare attenzione alla fase più importante per la pianta di agrumi, motivo per cui la vediamo bella e rigogliosa.

