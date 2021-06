Sappiamo bene quanto d’estate la ceretta diventi frequente (e talvolta anche stressante). Quando usciamo dall’estetista, però, ci guardiamo le gambe e sappiamo che ne è valsa la pena. Ma, dando un’occhiata più attenta e approfondita, molte di noi riscontrano un problema davvero fastidioso. Questo tipo di visione, infatti, può cambiare totalmente il nostro umore. E in questo caso stiamo parlando dei peli incarniti. Questo fenomeno è davvero comune, ma può causare disagio e vergogna. Perciò, vediamo come eliminarlo con dei rimedi naturali.

Diciamo addio ai peli incarniti sulle gambe grazie a questo insospettabile ingrediente

I peli incarniti, come abbiamo già sottolineato, possono davvero rappresentare un disagio per molte persone. E, per dirgli definitivamente addio, potremmo affidarci alla conoscenza delle nonne e alla tradizione che ci hanno lasciato. Infatti, c’è un rimedio casalingo davvero efficace che questa volta potrebbe proprio fare al caso nostro. E la soluzione si basa su un ingrediente a cui forse pochissimi avevano pensato. Stiamo parlando della farina d’avena macinata.

Ecco come utilizzare la farina d’avena macinata per eliminare una volta per tutte quei fastidiosi peli incarniti

Per sfruttare le proprietà della farina d’avena macinata, dobbiamo sapere come utilizzarla. Per prima cosa prendiamo una ciotola e versiamo 1 cucchiaio di questo ingrediente. Ora, uniamo anche 1 cucchiaio di bicarbonato e, successivamente, 120 ml di acqua. Mescoliamo gli ingredienti con calma e cura fino a che non noteremo che sono diventati una specie di crema. Ora, spalmiamo il tutto con l’aiuto di un panno di cotone sulle gambe, soprattutto dove la concentrazione dei peli incarniti è maggiore. Lasciamo in posa per circa 10 minuti e sciacquiamo via il tutto!

Perciò, diciamo addio ai peli incarniti sulle gambe grazie a questo insospettabile ingrediente! Finalmente potremo andare in giro tranquille e stare bene con noi stesse senza questo pensiero davvero fastidioso! Ovviamente questo è un semplice rimedio della nonna e non un consiglio medico. Se dovessimo vedere che il problema continua ad esistere, potremo scegliere di rivolgerci a un dermatologo!

