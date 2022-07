Abbiamo piantato degli splendidi lillà ma non riescono a fiorire, scopriamo quale potrebbe essere la causa e la soluzione

Abbiamo piantato sul nostro terrazzo o nel nostro giardino dei lillà perché adoriamo la loro fioritura e il loro aspetto.

Invece quando arriva il tempo, i nostri lillà non fioriscono. Quali possono essere le cause e i problemi?

Se i nostri lillà non stanno sbocciando, ci possono essere una serie di ragioni. Soprattutto bisogna distinguere se si tratta di un arbusto giovane o di una pianta già cresciuta. Anche la posizione, le condizioni di luce e l’apporto di nutrienti sono determinanti. Scendiamo nei dettagli.

Un lillà sano quando fiorisce presenta dei fiori che sembrano nuvole bianche e viola. L’intenso profumo floreale attira gli insetti impollinatori. Il lillà è quindi una pianta importante per contrastare la morte delle api.

Ci sono un certo numero di cose che si possono fare per far sbocciare di nuovo i propri lillà. Ma prima bisogna identificare la causa della mancanza di fioritura.

La pianta è troppo giovane: alcuni tipi di lillà fioriscono solo tre anni dopo la semina. I giovani cespugli hanno quindi bisogno di tempo e pazienza.

Il terreno è sbagliato: a seconda della specie, il lillà necessita di condizioni del suolo diverse. Ad esempio, se il terreno è troppo calcareo o povero di calcare, alcuni arbusti non fioriranno.

Troppa acqua: i lillà richiedono un terreno ben drenato. Con il ristagno e l’umidità eccessiva, l’arbusto non farà germogliare nuovi fiori.

Un terreno sovrafertilizzato: il fertilizzante farà germogliare il lillà, ma i fiori soffrono quando sono costretti a crescere troppo rapidamente.

Luce insufficiente: i lillà amano il sole e prosperano meglio in luoghi con luce solare diretta. Se la pianta si trova in un luogo buio o ricoperto da altre piante, non fiorirà.

Potatura errata: i lillà formano i boccioli per il prossimo anno e quindi se si tagliano troppo generosamente, questi boccioli andranno persi e l’arbusto non sarà in grado di fiorire.

Malattie: in particolare gli arbusti più vecchi sono suscettibili a malattie come infezioni batteriche, malattie delle gemme o infestazioni da parassiti. Le malattie possono essere riconosciute dal fatto che il cespuglio diventa marrone in alcuni punti, i germogli freschi muoiono o le larve si raccolgono sulle foglie.

Con la giusta cura, si possono far sbocciare di nuovo

Abbiamo piantato degli splendidi lillà e desideriamo che fioriscano di nuovo. Ci possiamo riuscire.

Regoliamo la posizione della pianta e curiamo l’arbusto in modo che produca nuovi germogli e fiori.

Per fare ciò ci vuole molta pazienza con le giovani piante.

Bisogna utilizzare del compost al posto del fertilizzante. Questo stimolerà la crescita naturale ed eviterà la fertilizzazione eccessiva. Questo, per esempio, è un fertilizzante naturale molto utile.

Bisogna fare in modo che i lillà abbiano più luce solare possibile. Se la posizione è troppo buia, è necessario trapiantare l’arbusto in una posizione più adatta.

Effettuare una potatura corretta: non tagliare radicalmente i lillà, ma rimuovere le spighe dei fiori appassiti solo a maggio.

Regolare le condizioni del suolo utilizzando il substrato appropriato ed evitando i ristagni d’acqua. E infine prevenire le malattie con la giusta cura.

