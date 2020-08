Negli ultimi mesi, migliaia di imprese hanno ridotto la propria attività e richiesto la Cassa Integrazione per i propri dipendenti. Il Governo ha infatti esteso la possibilità di beneficiare di questo ammortizzatore sociale a tutela dell’imprenditoria in difficoltà. In alcuni casi però, il sussidio ha interessato anche aziende che non avevano diritto a richiederlo. Abbiamo indagato questo grave comportamento in un recente articolo. Sappiamo quindi che le imprese possono richiedere la CIG per abbassare temporaneamente il costo del lavoro. A tutela della sostenibilità dei propri conti e dei posti di lavoro dei dipendenti. Dopo aver visto gli obblighi per i datori di lavoro in caso di Cassa Integrazione, analizziamo i doveri previsti per i lavoratori. Cosa deve fare un dipendente durante i periodi di Cassa Integrazione? Cosa invece, è vietato? E ancora, Abbiamo diritto a chiedere le ferie durante la Cassa Integrazione? Scopriamolo nelle prossime righe

Gli obblighi per i lavoratori

La Cassa Integrazione è un ammortizzatore sociale che riduce l’impatto economico di una crisi aziendale per dipendenti e datori di lavoro. L’INPS infatti si fa carico delle retribuzioni dei dipendenti lasciati temporaneamente a casa. Ricordiamo che l’Ente Previdenziale corrisponde alle imprese fino all’80% del normale stipendio dei dipendenti. Sono poi le imprese a pagare i propri collaboratori, salvo un possibile anticipo del 40% erogato direttamente dall’INPS ai beneficiari. I lavoratori hanno però alcuni obblighi. Innanzitutto, devono rispondere prontamente alle eventuali convocazioni del centro per l’impiego di zona. Il lavoratore è infatti tenuto a sottoscrivere un patto di servizio personalizzato e a seguirne gli eventuali corsi di formazione. L’assenza a questi appuntamenti può comportare la decurtazione di parte del sussidio fino ad arrivare alla sua revoca. I lavoratori dovranno anche riprendere l’attività, a tempo pieno o parziale, su richiesta del datore di lavoro.

Abbiamo diritto a chiedere le ferie durante la Cassa Integrazione?

Prima di capire se abbiamo diritto a chiedere le ferie durante la Cassa Integrazione, vogliamo ricordare la circolare INPS n. 47/2020. In questo documento l’Ente chiarisce che aziende e lavoratori non sono obbligati a smaltire le ferie prima di chiedere l’ammortizzatore sociale. Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello 19/2011 ha stabilito che non è possibile richiedere le ferie durante la Cassa Integrazione. Questo perché non sussiste la necessità di recuperare le energie psico-fisiche alla base delle ferie, visto che l’attività lavorativa è sospesa. Ricordiamo che i lavoratori in CIG possono svolgere altre attività lavorative, sia alle dipendenze di un’impresa che in qualità di autonomi. Esiste però il divieto di cumulo tra questi redditi ed il sussidio pagato dall’INPS. Un cassintegrato che svolge attività lavorativa perde quindi il diritto all’indennità.