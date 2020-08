Oggi spieghiamo ai nostri Lettori come rimuovere la ruggine con rimedi naturali.

La ruggine ha origine dalla ossidazione del ferro, è di colore bruno rossiccio e per la sua formazione è indispensabile la presenza dell’ossigeno. Essa si forma sugli oggetti di metallo o di tessuto.

Per prevenire la ruggine occorre mettere al riparo gli oggetti metallici dall’ umidità e porli all’ asciutto.

Se ci sono oggetti, tipo i cancelli esterni, che inevitabilmente sono esposti alle intemperie si deve intervenire subito con i rimedi antiruggine per evitare che essa si espanda. La formazione della ruggine costituisce un problema perché danneggia irrimediabilmente impianti idrici e termici, elettrodomestici come cucina, lavastoviglie, frigorifero, lavatrice.

Esistono vari modi per prevenire la ruggine con l’ uso di preparati antiruggine come la copertura con grasso e olio o il rivestimento del metallo con la plastica.

Come rimuovere la ruggine con rimedi naturali

Escludere assolutamente la candeggina perché potrebbe complicare la situazione fissando definitivamente le macchie e rovinando i materiali. Escludere l’utilizzo dei prodotti chimici in commercio perché a volte sono dannosi per la salute.

Sale e limone

Spremere del succo di limone direttamente sulla macchia ricoprendola.

Cospargere la macchia di ruggine con del sale e lasciare agire per 24 ore. Di tanto in tanto aggiungere del succo di limone in modo che il sale rimanga sempre umido. Tamponare la macchia con una spugna senza sfregare e risciacquare la superficie con acqua fredda ed asciugare bene.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio ha molte funzioni e una di queste è rimuovere la ruggine. Preparare un impasto di acqua e bicarbonato e lasciare agire per sei o dodici ore. Trascorso questo lasso di tempo sciacquare con acqua.

Aceto bianco

L’aceto rimuove le macchie di ruggine immergendo l’oggetto in un recipiente pieno per circa tre o sei ore, dopodiché strofinare l’oggetto con la carta di alluminio.

Patate e bicarbonato

Per pretrattare le macchie di ruggine è utile tagliare in due una patata e strofinarla cospargendola di bicarbonato sulla macchia.

Macchie sui tessuti

Cotone

Per eliminare le macchie di ruggine sui capi in cotone cospargere con sale e succo di limone.

Mettere in posa per almeno un giorno e successivamente trattare la macchia con del succo di limone caldo senza sfregare. Procedere poi con il lavaggio abituale.

Pelle

Per quanto riguarda i tessuti in pelle adoperare una soluzione di acqua e bicarbonato.