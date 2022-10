Abbelliamo le pareti del salotto con queste decorazioni natalizie fai da te

Siamo quasi alla fine di ottobre e si avvicina sempre di più una delle feste più amate dell’anno, ovvero il Natale. Soprattutto per chi ha bambini, questo periodo è quasi magico. Si passa dalla zucca di Halloween ad addobbare l’albero. Non ci dobbiamo, però, fermare solo a questo. Possiamo coinvolgere tutta la famiglia nella decorazione dell’intera casa.

Le decorazioni fai da te durante il periodo natalizio sono un ottimo modo per aumentare la creatività dei bambini. Non solo, è un ottimo modo per rendere gli spazi più vissuti della casa ancora più belli. Infatti, appendere delle decorazioni nel salotto o all’esterno della casa darà un tocco di festa e felicità. I più piccoli, soprattutto, saranno orgogliosi di vedere le proprie creazioni appese e apprezzate. Dedichiamo, quindi, un po’ di tempo a questi semplici e veloci progetti.

Abbelliamo le pareti del salotto con queste decorazioni natalizie facili e veloci

Il primo progetto è quello a cui non possiamo proprio rinunciare. Si tratta della ghirlanda, un simbolo del Natale perfetto sia da appendere che come centro tavola. Realizzarla è molto economico, perché possiamo utilizzare pigne e legnetti che troviamo in giardino. Per prima cosa prendiamo tutti i materiali necessari:

rami di pino;

filo metallico;

pigne e legnetti vari;

cannella;

colla a caldo;

nastri e fiocchi;

forbici.

Prendiamo il filo metallico, che possiamo facilmente trovare dal ferramenta a poco prezzo, e diamogli una forma circolare. Con la colla a caldo iniziamo ad attaccare i rametti di pino, seguendo la linea del filo. Riempiamolo completamente in modo da nasconderlo. Poi iniziamo a decorare con legnetti, fiocchi, pigne e gli altri materiali raccolti, incollandoli ai rametti.

Ecco che la nostra ghirlanda da appendere in salotto è pronta. Una versione ancora più semplice è quella di utilizzare delle mollette per il bucato. Prendiamo delle mollette verdi da attaccare a una struttura circolare rigida. Aggiungiamo un fiocco rosso, in modo da poter appendere la ghirlanda. Questa semplice idea è perfetta anche come porta foto.

Un progetto perfetto anche per i più piccoli

La seconda idea è molto semplice, ma altrettanto efficace per decorare la nostra casa. Parliamo dei fiocchi di neve fatti con la carta, un lavoretto perfetto per occupare un pomeriggio di pioggia. Se non sappiamo cosa fare con i nostri bambini, allora questo è il progetto che fa per noi. Non solo è molto economico, ma con delle forbici a punta arrotondata anche i più piccoli potranno essere indipendenti.

Ci basterà prendere dei fogli di carta di qualsiasi dimensione e tagliarlo, facendolo diventare un quadrato. Pieghiamolo a metà e in diagonale, ottenendo un triangolo che ripiegheremo altre due volte. Con delle forbici facciamo dei tagli casuali sui lati. Poi con uno spago abbelliamo le pareti del salotto con queste decorazioni natalizie.

Diamo spazio alla creatività con queste decorazioni natalizie

Infine, un’ottima idea è quella di utilizzare la pasta di sale per fare le decorazioni. Partiamo dal preparare la pasta di sale. Ci basterà mescolare insieme farina, sale, acqua e colla vinilica. Nel caso in cui la nostra pasta sembri troppo morbida, aggiungiamo farina. Quando avremo ottenuto un composto malleabile, facciamo dei panetti che coloreremo con dei colori alimentari.

Ora possiamo lavorare la pasta di sale in varie forme. Possiamo fare tutto a mano con un po’ di creatività oppure utilizzare delle formine. Dal piccolo albero al pupazzo di neve, questo materiale è perfetto per dare spazio alla creatività. Finiti i nostri lavoretti possiamo utilizzarli come piccoli soprammobili o anche fare dei buchi e appenderli all’albero di Natale.