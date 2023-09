Quanto ha guadagnato Leonardo di Caprio nel film Titanic e chi è la sua nuova fiamma Vittoria Ceretti

Chi non ha pianto davanti lo straordinario film ispirato alla storia del Titanic? Record Premi Oscar e incassi da capogiro, ecco il cachet di Leonardi Di Caprio e chi è la fidanzata supermodella.

Era il 15 aprile del 1912 quando il transatlantico Titanic affondava vicino l’isola di Terranova, in Canada, durante il suo primo viaggio verso New York. Una tragedia inaspettata causata dalla collisione con un iceberg, dove persero la vita più di 1500 persone. Lo stile della nave era sofisticato, come quello degli hotel lussuosi e le prime classi erano davvero eleganti. L’evento drammatico fu talmente eclatante, e avvolto da storie e leggende sui passeggeri, da ispirare opere d’arte, libri e film. Uscì nel 1997 la famosa pellicola romantica, diretta da James Cameron, che aveva come protagonisti 2 innamorati, di classi sociali differenti Jack e Rose. La storia d’amore ha appassionato gli spettatori e gli effetti speciali, insieme al cast d’eccezione, portarono ad un record eccezionale di Premi Oscar. Fu anche la performance di Leonardo Di Caprio, il protagonista, ad essere particolarmente appezzata e a ottenere un successo stratosferico.

Quanto ha guadagnato Leonardo Di Caprio nel film Titanic e gli incassi da capogiro

Il film Titanic è inserito nella lista dalle pellicole che hanno incassato di più al Mondo ed è stato il trampolino di lancio per i protagonisti. L’incasso mondiale ad oggi, infatti, sarebbe superiore ai 2 miliardi di dollari, una cifra raggiunta anche grazie alle riedizioni successive. Per realizzare questo immortale colossal sono serviti più di 200 milioni di dollari, posizionandosi tra i film più costosi di quegli anni. Anche se non esistono fonti certe ed ufficiali sull’effettivo guadagno degli attori principali, le stime sarebbero da capogiro. Kate Winslet interpretava la dolce Rose e all’epoca aveva poco più di 20 anni, il suo cachet si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di dollari. Una cifra considerevole visto che ancora l’attrice non era all’apice del successo. Ma quanto ha guadagnato Leonardo Di Caprio nel film Titanic? Anche in questo caso non ci sono fonti ufficiali, ma Celebrity Net Worths parlerebbe di circa 2,5 milioni di dollari, escludendo altri tipi di ricavo. Ma il suo talento è stato confermato anche dai successivi film, che gli hanno permesso di aumentare le sue entrate ed accumulare un patrimonio incredibile.

La fidanzata supermodella

È indiscutibile il fascino di Leonardo, tanto da essere considerato un vero rubacuori. L’attore ha sempre avuto al suo fianco donne bellissime e affascinanti, come Camila Morrone, Nina Agdal e Kelly Rohrbach, tutte splendide modelle. Durante l’estate Di Caprio sarebbe stato avvistato insieme ad una supermodella italiana, Vittoria Ceretti, classe 1998, probabilmente la sua nuova fidanzata. La famosa top model è stata paparazzata insieme all’attore a Santa Barbara, come riportato dalla testata Page Six. Nonostante la giovane età Vittoria ha alle spalle un matrimonio, con il dj Matteo Milleri. Si vocifera una crisi fra i due all’epoca del Festival di Sanremo del 2021, quando la Ceretti affiancò Amadeus e Fiorello.