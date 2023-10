A Wall Street si rafforza il trend ma il pericolo non è scampato-Foto da imagoeconomica

Ennesima giornata positiva in un range temporale dove la probabilità storica vuole che i prezzi siano ripartiti al rialzo in ottica di breve ma anche medio e lungo termine. Le divergenze che più volte avevamo indicato nelle ultime griornate di contartatzione e gli obiettivi di prezzo raggiunti, semabrano aver fatto un buon lavoro. A Wall Street si rafforza il trend ma il pericolo non è scampato: ecco il perchè.

I motivi che potrebbero preoccupare sono solo grafici, perchè come stiamo ripetendo da mesi, l’attuale crescita moderata e i tassi di interesse sembrano aver fatto un buon lavoro. L’inflazione potrebbe continuare a rientrare e a portarsi nei prossimi 24 mesi verso quel 2% agognato dalla Banca centrale americana.

I pattern di prezzo

Dopo che il nostro setup rosso annuale del 4 agosto, come da attese, ha fatto iniziare il ribasso, abbiamo spiegato su queste pagine che il movimento sarebbe stato in ABC: primo ribasso, successivo rimbalzo e poi nuovi minimi e affondo finale.

Il pattern sembra essersi formato alla perfezione. Ora però dovrà formarsi un pattern di conferma di fine ribasso e un successivo swing rialzista. Come si dovrebbe disegnare questa figura?

La settimana in corso dovrà chiudere sopra determinati livelli:

Dow Jones

33.800

Nasdaq C.

13.484

S&P500

4.335.

Su questi livelli ci siamo già ma ci interessa che le chiusure di questo venerdì siano superiori ad essi. Questa combinazione darebbe con elevatissima probabilità l’avvio al rally natalizio.

A Wall Street si rafforza il trend ma il pericolo non è scampato

La seduta di contrattazione del giorno 9 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.604,65

Nasdaq C.

13.484,24

S&P500

4.335,66.

Fra il 10 e il 12 scadranno dei setup mensili. Con date così ravvicinate i mercati hanno sempre generato segnali di inizio di forte direzionalità. Vedremo cosa accadrà anche stavolta. Questo è un momento decisivo di una settimana decisiva.

Lettura consigliata

L’alternativa economica di Joe Bastianich: ecco quanto costa il suo panino e dove lo puoi assaggiare