A quanto ammonta il Premio Nobel? Ecco la somma assegnata ai vincitori del prestigioso riconoscimento internazionale

)Il Premio Nobel non è solo un riconoscimento prestigioso assegnato a personalità che si distinguono per meriti particolari in diversi campi del sapere, ma ha anche un risvolto economico. I vincitori ricevono infatti una considerevole somma in denaro. Ecco quanto.

I Premi Nobel 2023 sono stati tutti assegnati. Il Nobel per l’Economia a Claudia Goldin è l’ultimo riconoscimento per quest’anno e mette fine alle cerimonie di assegnazione che scandiscono puntualmente la prima decade di ottobre. Il prestigio del riconoscimento è tale da far passare in secondo piano l’aspetto economico del Premio, una cifra considerevole assegnata ai vincitori o divisa tra i vincitori se sono più di uno per lo stesso ambito.

La consegna del Premio è fissata per il 10 dicembre, il giorno della morte del fondatore Alfred Nobel nel 1896, durante una fastosa cerimonia nell’elegante Konserhuset, la Sala dei concerti a Stoccolma. Unica eccezione Il Nobel per la Pace che viene consegnato ad Oslo da una commissione eletta dal Parlamento norvegese, per rispettare la volontà del fondatore.

A quanto ammonta il Premio Nobel?

La storia di Alfred Nobel, il fondatore del premio è quella di un uomo che lega il suo nome all’invenzione della dinamite. Il brevetto lo rese ricco e famoso, ma le conseguenze della scoperta e il fatto che lo chiamassero mercante di morte lo spinsero a istituire il Premio. Le sue ricchezze dovevano servire a premiare chi avesse contribuito al benessere dell’umanità in ambito scientifico, umanistico e sociale. Le sue volontà vennero rispettate. A partire dal 1901 ogni anno il Comitato Nobel di Stoccolma assegna il Premio alle personalità che lavorano per migliorare il Mondo.

A quanto ammonta il Premio Nobel? I premi prevedono l’assegnazione di una somma di 11 milioni di corone svedesi che corrisponde a circa 950 mila euro. I vincitori ricevono inoltre una medaglia d’oro che ha un valore considerevole anche dal punto di vista economico. Ci sono esempi, anche recenti, di vendite all’asta della prestigiosa medaglia a cifre strepitose. Come il caso del giornalista russo Dmitry Muratov, vincitore del Nobel per la pace nel 2021, che ha deciso di vendere all’asta la sua medaglia per aiutare i bambini ucraini sfollati a causa della guerra. La cifra raggiunta è stata di 103 milioni di dollari, interamente devoluta all’Unicef.

I vincitori

a) Il Nobel per la Medicina è stato vinto da Katalin Karikò e Drew Weissman per la ricerca sui vaccini mRNA contro il Covid.

b) Il Nobel per la Fisica è stato assegnato a Pierre Agostini, Anne L’Huillier e Ferenc Krausz per la ricerca sugli attisecondi.

c) Il Nobel per la Chimica è andato a Moungi Bawendi, Louis Brus e Alexei Ekimov per lo studio sui punti quantici.

Ha vinto il Nobel per la Letteratura lo scrittore norvegese Jon Fosse.

Il Nobel per la Pace è andato all’attivista iraniana Narges Mohammadi.

Infine, il Nobel per l’Economia è stato assegnato all’americana Claudia Goldin per le ricerche sulle differenze di genere.

