L’alternativa economica di Joe Bastianich: ecco quanto costa il suo panino e dove lo puoi assaggiare

I locali aperti dal noto imprenditore USA e storico giudice di Masterchef non sono alla portata di chiunque, si sa. Ma si può godere dei suoi succulenti hamburger, sicuramente più accessibili. Parliamo del fast food Joe’s American Bbq, che promette prelibatezze e porzioni king size!

Era nato quasi come medicina, per curare le afflizioni legate alle ormai note beghe legali di Bastianich, presso i suoi ristoranti di New York. Vicissitudini costate all’imprenditore ben 600.000 Dollari di risarcimento verso alcuni dipendenti. In effetti dal 2021, anno della sua apertura, il fast food della star di Masterchef pare sia foriero di grasse soddisfazioni. Anche se coronato da recensioni contraddittorie, forse più dettate dalla simpatia/antipatia verso il personaggio televisivo Joe. Insomma, senza svenarsi nei suoi locali più blasonati, l’alternativa economica di Joe Bastianich esiste ed è declinata nella sua idea di fast food. L’imprenditore di origini Istriane, innamorato dei Colli Orientali del Friuli, dove ha messo a dimora i vigneti che si traducono in alcuni dei suoi bianchi più fragranti, resta, di base, irrimediabilmente yankee. Nato nel 1968 nel Queens, appunto da genitori italoamericani (con la nota mamma, Lidia Bastianich, fiera della propria appartenenza alla terra d’Istria), il piccolo Joe cresce nella ristorazione. E di fatto, non l’abbandona mai.

L’alternativa economica di Joe Bastianich: si chiama Joe’s American Bbq

Bastianich non ha mai fatto mistero della propria passione per le start up, da ottimo investitore e uomo di finanza qual è. Superficialmente denominato fast food, per rendere l’idea, quello che Joe ha aperto nel pieno centro di Milano è di fatto un American Barbecue. Questa tipologia di cottura della carne, si sa, negli States può assumere dei toni mistici. A tal proposito, il menù proposto da Bastianich attinge direttamente dalle tradizioni gastronomiche del Texas e della Carolina del Nord. Un occhio di riguardo a parte, però, meritano i suoi hamburger.

Come sono e quanto costano gli hamburger del noto chef

La scelta di panini al Joe’s American Bbq è varia e variegata. Le specialità, in linea di massima, sono considerate due per quanto riguarda i sandwich. Il Pastrami reuben pastrami, con punta di petto di manzo black angus, formaggio, salsa russa, coleslaw, pane ai cereali tipico artigianale, costa 18,00 €. Il Pastrami sandwich, con pane ai cereali tipico artigianale, pastrami punta di petto di manzo black angus, cetriolini sott’aceto hand made, salsa alla senape hand made, invece, viene 16,00 €. Prezzi intono ai 20 euro per le rivisitazioni del grandi classici, come il Double Smash Cheesburger. I locali sono due e si trovano rispettivamente nei pressi degli storici mercati centrali di Milano e di Firenze.

