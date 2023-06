“Gli aumenti dei prezzi sono rallentati in diversi distretti”, ecco cosa ha indicato il Beige Book. Da questo documento solitamente la FED trae conseguenze per la sua decisione sui tassi di interesse. Sembra che il quadro dipinto sia quello che indica possibile un atterraggio morbido del’economia, piuttosto che una recessione. Non vorremmo dire castronerie e sbagliarci, ma sembra che a Wall Street non ci sono nubi all’orizzonte. Ora andremo a indicare quali sono invece gli eventi che potrebbero avvalorare la tesi contraria.

Cosa farà scendere i mercati

Ribadendo che i calcoli statistici basati sulle serie storiche indicano una elevata probabilità che i mercati azionari siano già all’inizio di una fase Toro pluriennale, ora andiamo a vedere quasli cause e quali effetti potrebbero scatenare un ribasso di medio periodo. Nelle serie storiche i mercati hanno sempre mostrato compatibilità con i rialzi dei tassi. Quando però i tassi “hanno soffocato” la crescita portando a una recessione le cose sono peggiorate. L’inizio di una recessione è sempre stato “salutato” da un taglio dei tassi di interesse. Il primo taglio quasi sempre ha fatto iniziare un ribasso dei mercati in ottica plurimensile.

Quindi a cosa si deve prestare attenzione? A come l’economia reagirà ai ripetuti rialzi dei tassi degli ultimi mesi, e se ci sarà o meno recessione. Il Beige Book di ieri sera, a parer nostro, per il momento ha sconfessato questa ipotesi, e aumentato le probabilità che la Banca centrale non alzerà i tassi nella prossima riunione o forse per mesi o forse quest’epoca è terminata per qualche anno.

Ecco i livelli grafici che hanno fermato i ribassi degli ultimi mesi, e che se rotti al ribasso in chiusura mensile potrebbero far iniziare una correzione a doppia cifra:

Dow Jones

31.429

Nasdaq C.

10.982

S&P500

3.808.

Torniamo al breve termine.

A Wall Street non ci sono nubi all’orizzonte: i livelli di breve termine

La giornata di contrattazione di mercoledì 31 maggio maggio si è chiusa in negativo, anche se in recupero dai minimi, e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.908,27

Nasdaq C.

12.935,29

S&P500

4.179,83.

Il rialzo dovrebbe continuare nei prossimi 3/4 giorni se in chiusura di seduta giornaliera non verranno perforati al ribasso:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.415

S&P500

4.109.

