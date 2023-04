Quando i prezzi rimangono troppo a lungo sotto una resistenza e il range tende a indebolirsi e ad appiattirsi, difficilmente si andrà al rialzo. Un mercato che sale dovrebbe moversi a strappi soprattutto quando vengono raggiunti importanti livelli che in passato hanno ostacolato il tragitto. Negli ultimi giorni o prezzi si sono proprio mossi in questo modo, e ieri avevamo avvertito di un pericolo imminente. Anche stavolta, i massimi di inizio marzo hanno fatto il dietrofront! Cosa accadrà ora? A Wall Street è iniziata una correzione? Molto probabile. Di quale entità? Difficile definirlo fin da subito.

Trimestrali

Ieri sera sono state pubblicate quelle di Google e Microsoft e sono andate oltre alle attese, e infatti i titoli sono saliti in after hours. Quello che preoccupa ancora è la crisi del settore bancario e gli effetti che potrebbe avere sulla congiuntura economia planetaria. La domanda di fondo è sempre se ci attende una recessione o un atterraggio morbido dell’economia.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di martedì si è chiusa con segno negativo dei listini e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.530,83

Nasdaq C.

11.799,16

S&P500

4.071,63.

Proprio ieri si metteva l’accento sui range che si sono contratti, e che presto sarebbe partita una fase direzionale. Cosa possiamo aggiungere dopo la seduta di contrattazione di ieri? Alle nuvole nere che si erano addensate da lunedì, ieri si è aggiunto un pattern ribassista. Siamo all’inizio di un doppio massimo oppure questo è un mero ritracciamento tecnico?

A Wall Street è iniziata una correzione?

Quali sono i livelli che riporteranno il trend di breve al rialzo? In chiusura di seduta giornaliera i seguenti:

Dow Jones

33.876

Nasdaq C.

12.000

S&P 500

4.127.

Verso quali livelli di supporto sono diretti i prezzi in primo step?

Dow Jones

32.800/32.600

Nasdaq C.

11.469/10.600

S&P 500

3.900/3.767.

Non ci resta che attendere e valutare gli sviluppi, traendone le conclusioni di volta in volta. Anche se non siamo tanto convinti che i mercati scenderanno oltre 1/3% dai livelli attuali.

