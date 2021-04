Madre natura ci offre sempre degli spettacoli straordinari. Molti di essi sono disseminati nelle più remote parti del mondo ed oggi con questo articolo vogliamo farli scoprire. A volte si trovano in strani posti del Mondo ma vale la pena non perdere l’opportunità di visitare questi 5 alberi straordinari e particolari.

Albero della vita

The tree of life, l’albero della vita è uno straordinario e monumentale albero che si trova nel Bahrein. Nello specifico, esso è situato in una zona completamente desertica dalla quale svetta in tutta la sua bellezza. Quest’albero è molto antico: ha addirittura 400 anni, ma ciò che lo rende straordinario non è soltanto il suo aspetto monolitico. Dobbiamo sapere infatti che nelle sue vicinanze non sono presenti fonti d’acqua dalle quali attingere: questo dettaglio la rende una pianta quasi mitica.

Eucalipto arcobaleno

Se generalmente il tronco di un albero si presenta nei toni del marrone, l’eucalipto arcobaleno fa eccezione. Come il suo nome suggerisce, infatti, l’eucalipto arcobaleno è un albero che vive nell’emisfero boreale ed è di rara bellezza. Possiamo trovarne degli esemplari in Papua Nuova Guinea, nelle Filippine e in Indonesia. Questa particolare varietà di eucalipto ha un tronco molto particolare. Esso si presenta multicolore proprio come un arcobaleno.

Wawona tree

Questo albero si trovava in California nello Yosemite National Park e di questo ne era una delle principali attrattive. La particolarità di questa pianta è che alla sua base presenta un’apertura ad arco che permette di passarci attraverso con l’automobile. Quel che bisogna sapere è che quest’arco non è stato creato artificialmente, ma nasce in seguito ad un incendio che ha coinvolto questa pianta. Sfortunatamente questo incidente lo danneggiò irrimediabilmente e fu così che nel 1969, in seguito ad una nevicata copiosa, non sopravvisse.

Methuselah

Si tratta dell’albero più antico al mondo e infatti potrebbe avere oltre 4000 anni. Anch’esso si trova in California, più precisamente nello Inyo National Forest. Il suo nome deriva da Matusalemme che, secondo la tradizione biblica, visse oltre 900 anni. Quest’albero è caratterizzato da una forma molto particolare ed è alto circa 9 metri. La precisa collocazione di quest’albero millenario rimane però sconosciuta ai più al fine di cercare di tutelarne la salute ed evitare atti di vandalismo.

Cipresso Montezuma

Come il suo stesso nome suggerisce, questo cipresso si trova in Messico nei pressi di Oaxaca. Il suo tronco ha il diametro più grande al mondo: esso supera ormai gli 11 metri e questo lo rende unico e spettacolare. A metà degli Anni ’90, quest’albero ha iniziato a patire perdendo le sue foglie e parte dei suoi rami, ma alcuni specifici interventi sono riusciti a salvarlo.

A volte si trovano in strani posti del Mondo ma vale la pena non perdere l’opportunità di visitare questi 5 alberi straordinari e particolari. Durante i nostri viaggi potremmo scoprirne degli altri ed apprezzarne la loro bellezza ed unicità.

