Mangiare cibi stranieri più che una moda è diventata ormai una vera e propria abitudine. Pensiamo ai ristoranti cinesi che spopolavano già negli anni Novanta, agli “all you can eat” di sushi praticamente presenti a decine in tutte le città italiane, ma anche ai kebab, ai ristoranti brasiliani e a quelli di carni argentina.

Non sempre però è necessario andare al ristorante e spendere un sacco di soldi (oltre al costo delle vere e proprie pietanze, pensiamo a tutto ciò che va aggiunto di extra, come il coperto e le bevande). Ci sono ricette che possiamo replicare a casa con grande facilità. In un altro articolo abbiamo visto ad esempio com’è facile preparare una fresca coleslaw, tipico contorno americano.

Oggi ci trasferiamo da tutt’altra parte del mondo e, più precisamente, nella Ex Unione Sovietica. In questa guida vedremo che se portiamo in tavola questa gustosissima ricetta tipica ucraina, i nostri ospiti resteranno strabiliati dal suo sapore sorprendente e chiederanno sicuramente di fare il bis.

Insalata di surimi

In Ucraina, nei giorni di festa come Natale e Pasqua, ma anche in occasione di matrimoni e compleanni, c’è un piatto che non manca mai in tavola. È l’insalata di surimi. Vediamo insieme come prepararla.

Cosa ci serve

a)200 gr di surimi;

b)3 cucchiai di mais in scatola;

c)3 uova sode;

d)1 cipollotto;

e)1 cetriolo;

f)2 cucchiai di maionese;

g)sale e pepe (q.b.).

Come procedere

Sbollentare il surimi e far rassodare le uova. Lavare e pelare il cetriolo e pulire anche il cipollotto. Tagliare a cubetti piccolissimi tutti gli ingredienti. Unirli tutti insieme in una ciotola bella capiente. Mescolare e condire con la maionese (per una versione più dietetica, leggere questa ricetta).

Aggiustare di sale e pepe. A piacere aggiungere del prezzemolo.

Far riposare almeno un paio d’ore prima di servire, in modo che tutti i sapori si amalgamino per bene.

Come servire l’insalata di surimi

Possiamo servire la nostra insalata di surimi in piccole dosi come uno sfizioso antipasto. In quantità più consistente, va bene anche come piatto unico.

Il surimi è molto diffuso nei Paesi dell’ex Unione Sovietica

I bastoncini di surimi richiamano il colore del granchio ma in realtà vengono realizzati con la polpa di merluzzo, più vari amidi ed aromi.

Furono le casalinghe sovietiche ad inventare l’insalata di surimi. Alla fine degli anni Ottanta, nei giorni peggiori della Perestrojka, nei negozi era ben difficile (se non impossibile) trovare i granchi. Ecco allora la scoperta di questi bastoncini arancioni che ne sostituivano abbastanza bene il sapore.

Tutti ne rimasero felici e soddisfatti tanto che ancora oggi l’insalata di surimi è un piatto “della festa”. Ecco perché, anche da noi, se portiamo in tavola questa gustosissima ricetta tipica ucraina, i nostri ospiti resteranno strabiliati dal suo sapore sorprendente e chiederanno sicuramente di fare il bis.