Dopo la seduta di ieri in Borsa oggi potrebbe essere una giornata difficile. In genere le giornate del venerdì non sono sedute favorevoli ai rialzi ma lo sono meno se sui mercati ci sono forti incertezze. Ieri tutte le Borse europee hanno chiuso in territorio negativo. I ribassi sono stati contenuti ma la paura è che quella di ieri possa essere il segnale di una forte correzione in arrivo.

I mercati europei sono saliti molto nelle ultime settimane. Per esempio ieri la Borsa tedesca e quella francese, prima della discesa dei prezzi hanno realizzato un nuovo record storico. Chi ha investito alcune settimane fa speculando sul rialzo dei mercati nel breve periodo, potrebbe avere voglia di vendere e monetizzare i guadagni. L’occasione potrebbe essere un timore che sta crescendo tra gli operatori di Borsa, quello dell’allargamento dei contagi in Europa.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Il ritmo dei contagiati da Covid sta crescendo velocemente. Se questa crescita diventasse pericolosa, i governi potrebbero introdurre restrizioni nel periodo natalizio. Queste azioni potrebbero creare un forte danno all’economia europea, provocando il rallentamento della crescita economica. Questo timore potrebbe essere l’occasione per la speculazione per vendere. Scopriremo oggi e nelle sedute della prossima settimana, se quella di ieri è stata solo una giornata negativa oppure l’inizio di una correzione

Pericolo a Piazza Affari dove scatterà una profonda correzione a queste condizioni

La Borsa di Milano ieri è stata la peggiore tra i maggiori listini del Vecchio Continente. Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,6% e l’indice Ftse Mib ha terminato a 27.671 punti. Ieri le vendite sono state diffuse su quasi tutti i titoli a maggiore capitalizzazione. Dei primi 40 titoli per dimensione della Borsa di Milano, solo 9 hanno chiuso in rialzo. Poiché quella odierna è l’ultima seduta della settimana, si può ipotizzare che le vendite possano continuare anche nella giornata di oggi.

L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) mostra una fase di debolezza da tre sedute. La Borsa dopo aver realizzato il massimo dell’anno nella seduta del 16 novembre ha chiuso per tre volte in territorio negativo. Anche ieri i prezzi hanno realizzato un massimo e un minimo inferiore a quelli della giornata precedente. Questo non è un buon segno. Il Ftse Mib per invertire il trend negativo in atto e mandare un segnale positivo deve tornare e chiudere sopra i 27.800 punti. Solo così la prossima settimana potrebbe partire col piede giusto, a meno di colpi di scena durante il week end.

C’è una situazione di pericolo a Piazza Affari dove scatterà una profonda correzione a queste condizioni. Al ribasso se prezzi dovessero scendere sotto 27.600 punti, raggiungerebbero velocemente la soglia dei 27.400 punti. Se questo supporto non reggesse l’indice Ftse Mib potrebbe scendere fino a 27.000 punti.

Approfondimento

Il punto sui mercati