A un’ora da Torino si trova questa grotta spettacolare a ingresso gratuito che farà impazzire i bambini e gli adulti

Sono moltissime le bellezze nascoste del nostro Paese, che spesso si trovano a pochi chilometri dalle grandi città ma restano sconosciute al grande pubblico. E tra queste ci sono delle vere e proprie gemme ricche di storia e di fascino. In particolare in Piemonte, a poca distanza da Torino, sorge un luogo unico con una lunghissima storia alle spalle, e che vale assolutamente la pena di visitare. Si tratta di una grotta dall’accesso molto semplice, che è stata testimone di eventi storici di epoche passate.

La Gheisa d’la Tana è una grotta a cui si accede attraverso un cunicolo

Ma di che grotta stiamo parlando? Si tratta della spettacolare Gheisa d’la Tana, che possiamo tradurre liberalmente con “chiesa della tana”. Questa meraviglia naturale si trova sul territorio del comune di Angrogna, in Val Pellice, poco lontano da Pinerolo. La Gheisa d’la Tana è un’antichissima grotta formatasi naturalmente, che ha una particolarità molto importante. Il suo accesso, infatti, è una stretta fessura nella roccia, alta circa un metro. Dopo aver attraversato lo stretto passaggio ci si ritrova in una spaziosa camera rocciosa, illuminata da una fessura tra le rocce sul soffitto, come un lucernario naturale. Ma la Gheisa d’la Tana è anche un importante luogo storico.

Leggenda vuole che durante le persecuzioni subite nei secoli dalla comunità religiosa Valdese (nata nel 12esimo secolo, e scomunicata dalla chiesa ufficiale), i fedeli si nascondessero qui per condurre le cerimonie religiose in sicurezza. La Gheisa d’la Tana avrebbe loro permesso di nascondersi agli occhi degli inquisitori e dei persecutori. In realtà non sappiamo se la Gheisa d’la Tana si è mai utilizzata come chiesa. La grotta, infatti, possiede un solo ingresso e in caso di scoperta i fedeli sarebbero stati intrappolati all’interno.

La camminata per raggiungerla è breve e semplice, e adatta anche ai bambini

A un’ora da Torino si trova una splendida grotta dalla lunga storia. La Gheisa d’la Tana si raggiunge in pochi minuti dal comune di Angrogna, e la camminata fino all’ingresso della grotta è molto semplice, con un sentiero ben curato. Piacerà in particolare ai bambini, che si sentiranno dei veri esploratori quando attraverseranno il cunicolo d’ingresso alla grotta. A poca distanza da Angrogna, sorge un’altra bellezza naturale che vale la pena di visitare soprattutto d’estate: i Tumpi di Bobbio Pellice, delle piscine naturali azzurre e cristalline dove turisti e locali amano fare il bagno e rinfrescarsi. Valgono certamente una visita.

