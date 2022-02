A queste famiglie i soldi dell’assegno unico INPS arriveranno 2 volte a marzo mentre attenzione ai prossimi Bonus in arrivo

Febbraio è un mese molto corto, per cui eccoci già a ricordare i pagamenti INPS relativi a marzo. Un mese che si preannuncia atteso per una misura in particolare, l’assegno unico universale (AUU) per i figli a carico. Si tratta di un’iniziativa nata la scorsa estate e che abbiamo conosciuta sotto il termine di assegno ponte. Da marzo si passa invece all’assegno universale e definitivo. Abbiamo già visto quanto percepirà una famiglia con ISEE fino a 15mila euro e con 1 o 2 e 3 figli.

In particolare, a queste famiglie i soldi dell’assegno unico INPS arriveranno due volte a marzo: vediamo di chi si tratta.

I flussi di pagamenti di INPS attesi nella prima parte del mese

Innanzitutto c’è da dire che oggi e domani saranno due giorni di pagamento delle pensioni di marzo. Quanto ad oggi, il riferimento è al canale dei pagamenti in contanti presso gli uffici postali (in base alla lettera del cognome). Invece domani 1° marzo arriveranno gli accrediti per chi attende il rateo sul conto corrente bancario.

Andando oltre, un primo flusso di pagamenti di inizio mese coinvolge gli arretrati in generale delle varie prestazioni. Un primo riferimento è all’indennità di disoccupazione NASPI DIS-COLL. Entro la fine della prossima settimana arriveranno i pagamenti di competenza febbraio. Tuttavia, ancora molti percettori sono in attesa della competenza di gennaio. È dunque probabile assistere a un rapido recupero degli arretrati in questi giorni da parte di INPS, prima della nuova mensilità.

A grandi linee vale lo stesso discorso anche per la ricarica della carta acquisti. Da un lato, entro la metà di marzo dovrebbero arrivare i soldi del secondo bimestre (marzo-aprile). Ma anche in questo caso non mancherà chi dovrà recuperare la prima ricarica 2022 (gennaio-febbraio). Il rinnovo dell’ISEE, infatti, di norma sposta a febbraio la prima ricarica del nuovo anno. Infine, ricordiamo che in questi casi la ricarica della card arriva all’importo di 200 euro.

Infine, sulla falsariga valgono le considerazioni anche per il Bonus 100 euro (trattamento integrativo). In questa settimana dovrebbero continuare i pagamenti già iniziati circa una settimana fa.

A queste famiglie i soldi dell’assegno unico INPS arriveranno 2 volte a marzo mentre attenzione ai prossimi Bonus in arrivo

Ritorniamo al capitolo assegno unico, partendo dall’AU su domanda. Da mercoledì 2 marzo è atteso il pagamento della competenza febbraio. Nella seconda metà del mese dovrebbe arrivare la prima ricarica dell’AUU competenza marzo. Ovviamente il riferimento vale solo per chi presenta la domanda entro febbraio.

Quanto alle integrazioni AU su RdC (competenza febbraio), esse dovrebbero arrivare intorno (o poco oltre) la metà del mese.

In entrambi i casi (AU su domanda e non), da tempo l’INPS ha fatto sapere che da marzo gli accrediti coincideranno con la competenza del mese.

Pertanto, tutte queste famiglie riceveranno una doppia ricarica a marzo, una delle quali è relativa al mese precedente. Cioè nell’arco dei prossimi 31 giorni assisteremo a un recupero (la competenza febbraio) e a un pagamento di competenza (quella di marzo).

Reddito e pensione di cittadinanza a marzo

A marzo non mancheranno novità anche in merito a reddito e pensione di cittadinanza (RdC e PdC). Quella anticipata arriverà il 15 e sarà di martedì. Quella ordinaria di fine mese (il 27), invece, cade di domenica e quindi per forza di cose ci sarà un cambio data.

Infine sempre a marzo potrebbero esserci ancora ricalcoli sulle mensilità e relativi ai recuperi dei benefici in godimento (messaggio n. 548).

I Bonus in arrivo

Verso la fine di marzo, il grande dubbio riguarda il pagamento del rateo di aprile: sarà anch’esso anticipato? Per ora non vi è nessuna decisione ufficiale, ma siamo convinti che con il passare dei giorni arriveranno chiarimenti al riguardo.

Infine, un capitolo a parte lo meritano i Bonus prossimi a venire. Anzitutto ricordiamo che oggi scade il termine per chiedere il Bonus mamma domani.

Le principali attese, invece, riguardano anzitutto il voucher fino a 2.500 euro inserito nel Milleproroghe. Si tratta del c.d. Bonus camionisti, utile per conseguire la patente di guida professionale per giovani camionisti.

Inoltre si è ancora in attesa delle istruzioni relative alla domanda del nuovo Bonus psicologo e quello previsto a suo tempo per i genitori separati. Anche in questo caso seguiremo gli sviluppi delle misure e ne daremo pronta notizia ai nostri Lettori.

