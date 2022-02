Prima di martedì o giovedì grasso prepariamoci al pranzo di Carnevale gustando questa minestra saporita ma facile e leggera

Siamo agli ultimi giorni di Carnevale, quelli in cui sulle nostre tavole stanno per giungere le preparazioni tra le più luculliane del periodo. Ogni piatto è lecito per gustare in questi giorni timballi di pasta o ravioli, involtini o polpettoni, torte salate, chiacchiere o zeppole.

Vediamo come minimizzare gli effetti collaterali di un pranzo così ricco, senza alcuna rinuncia. Un modo sarebbe quello di stare più leggeri durante i giorni precedenti e successivi a queste festività.

Ecco allora che prima di martedì o giovedì grasso possiamo dare largo spazio a pietanze più leggere come una minestra.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti (per 4 persone):

4 carote;

300 g di bieta;

2 patate bollite;

1 gambo di sedano;

120 g di nocciole in granella;

1/2 cipolla (ne usiamo 500 g, invece, per questa torta salata di cipolle);

2 chiodi di garofano;

1/2 cucchiaino di zenzero in polvere;

olio evo e sale q.b.

Prima di martedì o giovedì grasso prepariamoci al pranzo di Carnevale con la lasagna gustando questa minestra saporita ma facile e leggera

Come vedremo si tratta di una minestra semplice da cucinare e molto versatile, perché si può preparare con verdura e ortaggi di stagione. Risulta ottima anche con i legumi, anche se necessitano di più tempo per la cottura.

La nostra proposta prevede carote e bieta, che non faremo cuocere per lungo tempo per non perdere i principi nutritivi in essi contenuti.

Cuoceremo questi ortaggi in acqua bollente, poi peleremo in anticipo solo le patate che serviranno a donare consistenza alla nostra minestra. Inoltre ci permetteranno di non aggiungere componenti grassi come panna o formaggi cremosi.

In ogni caso, una volta mondate le carote, le biete e il sedano li taglieremo a tocchetti e li passeremo in un mixer con un cucchiaio di olio evo. A seguire facciamo lo stesso aggiungendo anche le patate già cotte.

Come preparare questa minestra facile facile, ma anche gustosa

A questo punto facciamo soffriggere la cipolla tritata finemente in un tegame capiente e con due cucchiai di olio evo. Poi trasferiamo le carote, la bieta e le patate frullate e aggiungiamo uno o due bicchieri di acqua e i chiodi di garofano. Aggiustiamo di sale e facciamo cuocere a fiamma moderata (e con coperchio) per massimo 10 minuti. Serviamo in piatti adatti, aggiungendo in all’ultimo la polvere di zenzero e la granella di nocciole.

Se siamo ancora intenti a tenerci leggeri, possiamo gustare questa minestra con un estratto di frutta e verdura, oppure con una spremuta d’arancia. In caso contrario suggeriamo in abbinamento un bicchiere Riesling DOC di Oltrepò Pavese, giallo paglierino, secco, con sentori di frutta e fragranze floreali

