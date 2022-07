In questi giorni avremmo tutti voglia di partire per qualche giorno di vacanza. Vorremmo farlo per rilassarci e riprenderci dalle fatiche dei mesi passati o per scoprire nuovi luoghi che ancora non conosciamo.

Ogni motivo è valido quando si tratta di fare la valigia e staccare dalla routine di tutti i giorni. L’Italia è un vero e proprio concentrato di bellezza, che racchiude città d’arte, meraviglie della natura e spettacolari paesaggi. Le città più grandi e famose attirano turisti ogni anno e poi ci sono i centri abitati più piccoli e meno noti, che possono regalarci comunque grandi sorprese.

Proprio in Italia, infatti, esiste la meravigliosa spiaggia di velluto, composta di 13 km di sabbia finissima e un mare da cartolina. Anche allontanandosi di soli pochi km dall’Italia, però, è possibile trovare tanti piccoli borghi così belli da sembrare dipinti. Il borgo di cui parleremo oggi, in particolare, non gode di così tanta popolarità, quindi, ha il vantaggio di non essere oggetto di turismo di massa.

Si tratta di un borgo così bello che ci lascerebbe senza fiato e in cui potremmo trascorrere una vacanza impossibile da dimenticare.

A quattro passi dall’Italia sorge quest’eccezionale borgo antico che ospita meno di 1000 abitanti ed è romanticamente affacciato sul lago

Basterà percorrere pochi km dal confine italiano per raggiungere il bellissimo borgo di Morcote. Per farci un’idea più precisa su questo luogo, ci basterebbe pensare che, nel 2016, ha vinto il titolo di borgo più bello della Svizzera.

Morcote, infatti, è un comune della Svizzera, che si trova precisamente nel distretto di Lugano ed è proprio sul lago omonimo che si affaccia, creando un paesaggio lacustre che fa emozionare ogni visitatore.

In questo borgo a quattro passi dall’Italia potremo ammirare edifici di epoca medievale, chiese romaniche e rinascimentali e parchi lussureggianti. Tappa immancabile è la chiesa di Santa Maria del Sasso, edificio dai toni chiari che sovrasta l’intero borgo.

Arrivando qui, si godrà di una vista panoramica del lago, in tutto il suo splendore. Qui ogni stagione regala colori ed emozioni diverse, che meritano la nostra contemplazione.

Storia e natura si fondono perfettamente

Uno dei richiami storici più famosi di Morcote è il castello, che sorge sulle pendici del monte Arbostora. È dominante la torre quadrata, un tempo utilizzata per la vedetta.

Imperdibile anche il Parco Scherrer, chiamato anche “Il Giardino delle Meraviglie”, una vera e propria oasi naturale verde. Questo meraviglioso parco custodisce anche una grande collezione di oggetti d’arte che raccontano epoche diverse.

Un altro luogo da favola a poco distante

Per proseguire il viaggio nella natura non potremo perderci il Parco San Grato, un’area verde di ben 200.000 metri quadrati. In questo luogo maestoso potremo osservare da vicino innumerevoli varietà di azalee, conifere e rododendri.

Potremo lasciarci catturare da percorsi sensoriali, panoramici o all’insegna del relax. Qui, anche grazie ad aree gioco attrezzate per bambini, si divertiranno i piccoli e i grandi. Il tutto sarà amplificato ancora di più grazie al contatto con la natura.

