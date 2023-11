Al termine di una settimana che ha visto il Ftse Mib chiudere in frazionale ribasso, ecco le 3 azioni che hanno dominato Piazza Affari con rialzi molto importanti. De Longhi, NEXI e Banca Popolare Sondrio, infatti, hanno chiuso con rialzi del 11,77%, 7,58% e 6,26%, rispettivamente. Ma quale potrebbe essere il futuro più probabile per le 3 azioni che hanno dominato Piazza Affari?

Il rialzo di De Longhi è già al capolinea? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 10 novembre a quota 26,20 €, in ribasso dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.

Grazie agli ottimi dati trimestrali le azioni De Longhi sono scattate al rialzo. Tuttavia, nel medio/lungo periodo lo scenario è ancora incerto. Come si vede dal grafico, infatti, il rialzo si è fermato sotto la resistenza in area 27,07 €. Oltre, le quotazioni potrebbero continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusura settimanali inferiori a 22,53 €.

Per NEXI il ribasso è finito? I possibili obiettivo rialzisti secondo l’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 10 novembre a quota 5,586 €, in rialzo dello 0,09% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Dopo avere segnato i minimi storici, le quotazioni di NEXI sono partite al rialzo e al momento potrebbero continuare in questa direzione secondo lo scenario indicato in figura. Solo una chiusura settimanale inferiore a 6,14 € potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

La forza del titolo non accenna a diminuire: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Popolare Sondrio (MIL:BPSO) ha chiuso la seduta del 10 novembre a quota 5,60 €, in rialzo dell’1,27% rispetto alla seduta precedente.

Al momento non si intravedono pericoli all’orizzonte per i rialzisti, per cui il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,029 €.

