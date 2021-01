Alcuni Lettori chiedono quanto costa riscattare un anno di contributi, altri quanto contributi si versano nell’arco di un anno. Altri ancora a quante settimane corrisponde un anno di contributi INPS ai fini delle pensioni e come si effettua il calcolo. In un precedente articolo la Redazione ha risposto a chi chiedeva “Quanto costa pagare un anno di contributi volontari?”. Ciò perché vi sono contribuenti che desiderano anticipare il momento del pensionamento o devono farlo per motivi di salute o impedimenti di varia natura. Pertanto molti lavoratori prendono in esame e valutano l’eventuale convenienza di ritirarsi dal mondo del lavoro e investire nella contribuzione volontaria.

Per capire a quanto settimane corrisponde un anno di contributi INPS ai fini delle pensioni occorre anzitutto partire dal tipo di impiego che si svolge. Ciò perché non sempre chi lavora per l’intero arco dell’anno poi ottiene il riconoscimento di un’annualità di contribuzione. Possono, difatti, scattare delle riduzioni contributive sul montante del lavoratore in presenza di alcune specifiche variabili. Ad esempio, potrebbe risultare penalizzato chi svolge un impiego parti time e percepisce una retribuzione mensile inferiore al trattamento minimo. Esiste infatti un minimale di salario, ossia una soglia al di sotto della quale non si matura il diritto all’accredito dei contributi. Potrà quindi accadere che anche chi ha lavorato per un anno intero si ritroverà nell’estratto conto contributivo solo alcuni mesi di copertura.

A quante settimane corrisponde un anno di contributi INPS ai fini delle pensioni?

Bisogna, inoltre, considerare che il calcolo della contribuzione potrebbe variare a seconda delle casse previdenziali presso cui avviene il cumulo contributivo. Persino fra le diverse gestioni INPS non sempre un anno di copertura assicurativa comporta l’accredito di 12 mesi di contribuzione. Si consideri che in alcune casse sono sufficienti anche solo 180 giornate lavorative. Solitamente nell’estratto conto contributivo compare l’indicazione delle settimane di anzianità di servizio. Secondo i consueti coefficienti di trasformazione un anno lavorativo corrisponde a 52 settimane, mentre un mese a poco più di 4 settimane.