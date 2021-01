A partire da quest’anno la trasmissione dei dati con il Sistema Tessera Sanitaria prevede per nuove regole per i soggetti chiamati all’obbligo. Si tratta di una lunga serie di appuntamenti di cui il nuovo anno sarà costellato. Insieme ai Tecnici di ProiezionidiBorsa esaminiamo gli aspetti peculiari e quali sono i lavoratori interessati all’invio dei dati.

Quali sono gli obblighi fiscali per i professionisti della sanità e dell’area medica

Per beneficiare delle detrazioni fiscali sulle spese sanitarie e mediche, i professionisti hanno l’obbligo di trasmettere i relativi dati tramite il Sistema tessera Sanitaria. Quest’obbligo è comparso già da tempo tanto che nella Legge di Bilancio 2020 se ne faceva menzione. Tuttavia, quest’anno, gli obblighi relativi alla scadenza della trasmissione variano in base alle precedenti disposizioni. Scade in data 8 febbraio questo importante adempimento fiscale per alcuni titolari di partita IVA come possiamo vedere qui di seguito.

Le spese sanitarie sono detraibili a patto che si saldino tramite metodi di pagamento tracciabile che escludono l’uso dei contanti. Fanno eccezione alcune spese farmaceutiche e relative a dispositivi medici. Se queste sono le regole per i cittadini che fruiscono dei vari servizi, vi sono altrettanti obblighi per i professionisti del mondo medico e sanitario. Questi soggetti, infatti, hanno l’obbligo di trasmettere i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei cittadini all’Agenzia delle Entrate. Ciò per rendere fruibile al cittadino stesso la possibilità di portare in detrazione la suddetta spesa in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno cambiano alcune regole circa la trasmissione che riguardano proprio i professionisti. Cerchiamo allora di capire perché scade in data 8 febbraio questo importante adempimento fiscale per alcuni titolari di Partita IVA.

Quali sono le nuove regole e scadenze per l’invio dati al Sistema TS nel 2021

A partire dall’anno 2021, l’obbligo di trasmissione al Sistema TS sarà mensile. Questo è quanto stabilisce il decreto del MEF del 19 ottobre 2020. Questo significa che i professionisti della sanità avranno almeno 12 appuntamenti fissi da segnare in agenda. Tale disposizione diventa operativa già dal mese di gennaio 2021. Stando ad un primo calendario, dunque, la prima di scadenza per l’invio dei dati sarebbe stata il 31 del corrente mese. Trattandosi di una domenica, la scadenza sarebbe slittata di un giorno al lunedì successivo.

Tuttavia, con una recente comunicazione l’Agenzia delle Entrate ha concesso più tempo ai professionisti per adeguarsi alla norma. Con il comunicato stampa del 22 gennaio scorso l’Amministrazione finanziaria chiarisce che: sarà lunedì 8 febbraio la data di scadenza per l’invio delle informazioni con il sistema TS.

I dati che si dovranno trasmettere interessano tutti gli oneri che i contribuenti hanno sostenuto dallo scorso 1° gennaio 2021. A tali dati si dovrà indicare anche la modalità di pagamento in ottemperanza all’obbligo di tracciabilità a cui abbiamo fatto cenno.

Novità

Quest’ultima informazione costituisce una novità di estrema importanza. In tale maniera si faciliterà l’inserimento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle spese detraibili all’interno del modello 730 precompilato. Pertanto, la comunicazione al Sistema TS diventa mensile quest’anno. L’elenco dei soggetti che ha l’obbligo di trasmissione resta invariato e coinvolge principalmente: medici, farmacie, strutture sanitarie e professionisti sanitari iscritti ai relativi albi professionali. Tale elenco segue quanto dispone il decreto MEF 22 novembre 2019 e il D. Lgs. n. 175/2014. Scade in data 8 febbraio questo importante adempimento fiscale per alcuni titolari di Partita IVA e per le strutture sanitarie chiamate all’obbligo dunque. Subisce una proroga anche l’invio dell’eventuale opposizione all’uso dei dati che segue il medesimo calendario. In alternativa, questi soggetti potranno accedere per l’opposizione direttamente al Sistema TS tra il 16 febbraio e il 15 marzo salvo ulteriori modifiche.

