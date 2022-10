A novembre e dicembre giorni pieni di amore per Pesci e altri 2 segni zodiacali

Il 2022 è stato un anno di cambiamenti decisivi per molte persone. Tanti hanno vissuto mesi difficili come, ad esempio, i nati sotto al segno del Leone. Altri, invece, sono riusciti a cavarsela senza troppi problemi. Le ripercussioni più rilevanti sono legate, principalmente, alla situazione finanziaria. Il caro bollette e, in generale, il caro vita hanno contribuito a gettare nello sconforto moltissime famiglie. Ma ci sono alcuni segni zodiacali che entro la fine dell’anno riceveranno delle sorprese non indifferenti. Tra questi troviamo I Pesci, la Vergine e lo Scorpione. Tre segni dal trascorso non facile che, però, recupereranno terreno proprio entro dicembre.

A novembre e dicembre giorni pieni di amore per Pesci

Per i Pesci i giorni tra novembre e dicembre saranno molto concitati, alcuni più positivi di altri. I primi giorni di novembre, infatti, saranno caratterizzati da momenti decisamente felici. Sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale, infatti, avverranno importanti cambiamenti. Nuove proposte di lavoro potrebbero arrivare a breve, andranno valutate attentamente prima di accettare. Chi lavora in proprio dovrà cercare di coltivare le proprie conoscenze per riuscire a garantirsi nuova clientela. Le coppie potrebbero prendere decisioni importanti mentre coloro che hanno troncato da poco una relazione cominceranno a guardarsi attorno. Infatti, qualcuno della propria cerchia di amici potrebbe essere interessato Meglio sfruttare le stelle favorevoli della prima parte di novembre dal momento che verso il 20 novembre le sorti potrebbero cambiare. Infatti tra la fine di novembre e i primi di dicembre il cielo non sarà più così idilliaco a qualche nuvola potrebbe affacciarsi nel destino dei Pesci.

Vergine

Chi appartiene al segno zodiacale della Vergine potrà aspettarsi il massimo da questi mesi che chiuderanno l’anno. In ambito lavorativo sarà necessario affrontare qualche conflitto che, tuttavia, non avrà particolari ripercussioni negative. Dalla metà del mese in poi, tuttavia, gli eventi tenderanno a migliorare. L’amore non darà troppi pensieri perchè tutto sembrerà andare per il meglio. Alcune coppie potrebbero anche decidere di allargare la famiglia proprio tra il 2022 e il 2023. Il periodo sarà anche propizio per coloro che, ad una relazione seria, preferiscono brevi avventure. Proprio entro la fine dell’anno potrebbero essere accontentati. Anche i Social Network potrebbero essere d’aiuto nella ricerca dell’amore o, semplicemente, per fare nuove conoscenze. Vergine con ascendente Cancro saranno privilegiati proprio a fine anno tra nuovi amori e opportunità lavorative.

Scorpione

I nati sotto al segno dello Scorpione si confermano uno dei segni più difficili da approcciare. Caratterialmente molto difficili cercheranno di prevalere e di avere ragione in qualsiasi discussione. Per loro la fine dell’anno si prospetta molto positiva e ricca di novità lavorative. Per molti, infatti, ci saranno concrete possibilità di crescita e di conseguente miglioramento economico. Si consiglia, però, di avere molta pazienza nell’affrontare le situazioni più ostiche con colleghi o capi. In amore le stelle torneranno favorevoli allo scorpione da metà novembre in poi. Negli scorsi mesi ci potrebbero essere state diverse discussioni tra i partner che, nella maggior parte dei casi, sembreranno superate. Meglio non riaprire vecchie ferite non ancora sopite del tutto. Ma non ci sono solo le coppie, i single non avranno fretta di trovare qualcuno con cui trascorrere il tempo, per ora saranno sufficienti gli amici. Allo Scorpione ascendente Leone la fine dell’anno porterà decisioni da prendere per cercare di migliorare la propria situazione. A novembre e dicembre giorni pieni di amore per Pesci ma anche per la Vergine e lo Scorpione.