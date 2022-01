Con il freddo invernale chi ha il pollice verde potrebbe decidere di desistere dal coltivare le proprie piantine all’esterno. In effetti, le basse temperature non agevolano le operazioni di giardinaggio. In più, molti esemplari tendono ad andare in riposo vegetativo e perdono il vigore che altrimenti avrebbero nella stagione calda.

Se non abbiamo spazio per decorare la casa con le nostre piantine ornamentali, dovremmo sapere che esistono degli esemplari che si prestano benissimo alla coltura invernale esterna. Sono piante coloratissime che ci incanteranno anche in questo periodo dell’anno. Ecco di quali stiamo parlando.

Rendiamo speciale il balcone d’inverno con queste 4 piante coloratissime che non temono il freddo di gennaio

Tra le piante più gettonate e rappresentative del periodo in corso c’è senza dubbio la stella di Natale. Non a caso avevamo mostrato come rimediare alle foglie flosce e accartocciate di questo vegetale. Ma questo esemplare non è l’unico ad apparire in tutta la sua eleganza.

Tra le specie immancabili per il nostro balcone invernale c’è la splendida Gaultheria procumbens. È perfetta da esporre in vaso e ci lascerà a bocca aperta coi suoi giochi di colore. Nonostante fiorisca nella calda stagione, è proprio adesso che possiamo ammirare le sue magnifiche bacche rosso acceso, utilizzate anche per le decorazioni natalizie.

Pernettya

Deliziosa da mettere in mostra, la Pernezia è un piccolo cespuglio dal fascino unico. Si distingue per le bacche appariscenti di colore bianco o bordeaux e per la resistenza al clima rigido. Per la messa a dimora predilige un’esposizione illuminata, ma cresce bene anche a mezz’ombra. Sul balcone di casa farà un figurone.

Iberis

Chi è alle prime armi non troverà particolari difficoltà a coltivare questa pianta. L’iberis dà il meglio di sé proprio nella stagione invernale, quando le sue fioriture copiose ci inonderanno fiorellini bianchi. Per massimizzarne l’effetto potremmo esporla in un vaso capiente o dentro una fioriera. Garantiamole sempre qualche ora di luce giornaliera.

Gelsomino di San Giuseppe

È proprio gennaio il mese della fioritura di questo caratteristico vegetale invernale. I suoi fiori arricchiscono i rami di tanti petali di colore giallo intenso che vivacizzeranno il nostro ambiente esterno. Ha bisogno dei suoi spazi, in quanto potrebbe arrivare anche a due metri di altezza. Con le cure adeguate potrebbe prosperare anche per decenni. Non pensiamoci due volte, dunque, e rendiamo speciale il balcone d’inverno con queste 4 piante coloratissime che non temono il freddo di gennaio.