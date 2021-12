Avere un’aria di qualità in casa è fondamentale per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Chi fuma, o vive in casa con qualcuno che lo fa, sa bene quanto questa puzza sia difficile da eliminare.

L’odore di fumo, infatti, si insinua sui vestiti, nei mobili e in tutti quegli oggetti che lo assorbono, rendendo irrespirabile l’aria di casa. Per prima cosa, tutti dovrebbero sapere che eliminare l’odore di fumo in casa e dai vestiti è facilissimo grazie a questo straordinario rimedio che pochi conoscono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un’altra soluzione che tutti dovrebbero conoscere riguarda le piante d’appartamento. Queste, infatti, non svolgono soltanto una funzione puramente decorativa, anzi.

In questo periodo, ad esempio, possiamo ridurre la muffa e l’umidità in casa con queste 3 piante che assorbono il vapore alla velocità della luce. E per la puzza di fumo, invece, ecco 3 piante che ci purificheranno l’aria di casa e che ci aiuteranno a stare meglio.

3 piante d’appartamento che assorbono la puzza di fumo in casa e migliorano la qualità dell’aria

Le piante d’appartamento ci aiutano a rendere più bello l’arredamento di qualsiasi casa. Basta aggiungerne una sul davanzale di una finestra per rendere in un attimo la casa più accogliente.

Se siamo alla ricerca di una pianta che assorba la puzza di fumo, dovremmo assolutamente cercare la beaucarnea. È nota anche come “la pianta mangiafumo”, proprio per questa sua spiccata caratteristica, ma non solo.

La pianta mangiafumo per eccellenza

La beaucarnea, infatti, aiuta a purificare l’aria di una stanza, contribuendo ad eliminare parte dell’odore di fumo presente nella stessa. L’appellativo di “pianta mangiafumo”, però, è dovuto anche al fatto che questa pianta sarebbe una delle poche in grado di sopravvivere agli incendi.

Si tratta di una pianta che cresce molto lentamente, formata da un piccolo tronco piuttosto sottile e delle foglie che arrivano a misurare anche 2 metri di lunghezza.

Questa pianta è molto facile da curare, perché si adatta bene alle condizioni che trova nell’appartamento. L’unica nota da tenere a mente, però, è che teme le correnti d’aria fredda.

La lingua della suocera

Anche questa pianta ci aiuterà a eliminare le sostanze dannose presenti nell’aria di casa. La sansevieria, inoltre, sarebbe in grado di eliminare l’umidità e i cattivi odori.

Un’altra nota positiva è che anche questa pianta è molto facile da curare, e non necessita di luce particolare.

Filtrerebbe anche sostanze tossiche come la formaldeide

Un altro alberello simpatico che ci purificherà l’aria è il ficus benjamin. Questa pianta con tronco lungo e sottile e ricco di tante foglie lussureggianti, sarebbe in grado di filtrare l’aria da agenti inquinanti, come la formaldeide. Questa sostanza è contenuta, ad esempio, in alcune vernici utilizzate per le rifiniture dei mobili, ma non solo. Sarebbe, infatti, in grado di filtrare anche benzene e tricloroetilene.

Insomma, le piante sono davvero preziosissime. In particolare, ecco perché sono straordinarie queste 3 piante d’appartamento che assorbono la puzza di fumo in casa e migliorano la qualità dell’aria.